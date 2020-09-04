"Мироновский хлебопродукт" Косюка сократил чистую прибыль на 19%

Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" Юрия Косюка в апреле-июне 2020 года сократил чистую прибыль на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до $112 млн, свидетельствует квартальная финансовая отчетность холдинга на Лондонской фондовой бирже.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Выручка МХП во втором квартале снизилась на 17% - до $425 млн, валовая прибыль - на 26%, до $127 млн, операционная прибыль – на 29%, до $91 млн, EBITDA - на 22%, до $129 млн, EBITDA маржа уменьшилась с 32% до 30%.

Экспортная выручка МХП во втором квартале 2020 года упала на 24% год – до $215 млн, что составляет 51% от общей выручки (ІІ кв. 2019 года - 56% от общей выручки).

По итогам первого полугодия 2020 года МХП получил $62 млн чистого убытка против $171 млн чистой прибыли за аналогичный период 2019 года, в основном из-за убытка от курсовых разниц в $129 млн в январе-июне, что отображает ослабление курса гривни к доллару на 11%, по сравнению с прибылью в размере $73 млн в первом полугодии-2019.

Выручка МХП снизилась на 8% - до $867 млн, операционная прибыль - на 22% - до $138 млн, валовая прибыль - на 13%, до $219 млн, EBITDA - на 9%, до $226 млн, EBITDA маржа осталась без изменений - 26%.

Экспортная выручка агрохолдинга за шесть месяцев снизилась на 18% - до $453 млн, что составляет 52% от общей выручки (І пол.-2019 - 58% от общей выручки).

МХП - крупнейший производитель курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На европейский рынок поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе на его предприятиях в Нидерландах и Словакии.

В феврале 2019 года МХП завершил сделку по приобретению словенской компании Perutnina Ptuj.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.

Чистая прибыль МХП в 2019 году выросла в 1,7 раза по сравнению с 2018 годом - до $215 млн, выручка - на 32%, до $2,06 млрд.