Российский завод Медведчука поставляет нефтепродукты в США и Крым в обход санкций. ВИДЕО

Несмотря на американские санкции, введенные в 2014 году против кума Владимира Путина Виктора Медведчука, нефтепродукты российского завода его семьи без проблем поставляются в США.

Об этом говорится в расследовании программы Радио Собода, передает БизнесЦензор.

Нефтяная продукция "Новошахтинского завода нефтепродуктов" попадает в захваченный Россией Крыма, а также в порт Хьюстона, где ее получает одна из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний Соединенных Штатов Америки.

В начале сентября 2018 года стало известно, что жена Медведчука Светлана Марченко являетс владельцем нефтяного бизнеса в России. Этот факт подтвердил сам Медведчук, добавив, что управляет бизнесом он.

В Ханты-Мансийском округе находится нефтяное месторождение. Компания "НЗНП Трейд", которую контролирует Оксана Марченко, на сомнительном конкурсе выиграла право добывать там нефть. Запасы месторождения сама же компания "НЗНП Трейд" оценивает в более 130 млн тонн нефти.

В Ростовской области работает "Новошахтинский завод нефтепродуктов". Он перерабатывает нефть на битум, мазут и газойль (аналог дизтоплива). Большей долей завода владеет Марченко. Рядом с заводом, на реке Дон, находится нефтяной терминал, куда время от времени приплывают танкеры той же Оксаны Марченко.

Так, у жены Медведчука есть восемь нефтяных танкеров. Сервис Marine Traffic, который показывает историю маршрутов и местонахождение судов в реальном времени, указывает, что этими танкерами Марченко владеет через российскую компанию Rosewood Shipping, которая занимается морскими грузоперевозками.

В Ростове-на-Дону зарегистрирована компания "Торговый дом НЗНП". Она продает нефтепродукты. Эту фирму тоже контролирует Оксана Марченко. Все названные компании являются в декларации Виктора Медведчука.

В начале июня 2020-му губернатор Ростовщины по видеосвязи отчитался перед президентом России Владимиром Путиным об успехах "Новошахтинского завода нефтепродуктов" Марченко.

Завод стал активом семьи Медведчука в начале 2018 года. При этом украинские эксперты не очень высоко оценивали качество топлива, которое производит это предприятие. И говорили о необходимости модернизации.

Ряд факторов способствовали развитию предприятия. Завод Марченко на местном уровне поддерживало Министерство экономического развития Ростовской области. Также Министерство энергетики РФ и "Новошахтинский завод" подписали соглашение. Согласно ему, предприятие вкладывает средства в модернизацию, а взамен получает обратный акциз на нефть, что по факту означает уменьшение налогового давления для завода и увеличение прибыли.

В 2019 году завод Медведчука-Марченко, по данным российского государственного информационного ресурса финансовой отчетности, получил рекордную прибыль по сравнению с несколькими предыдущими годами - 3,6 миллиарда рублей.

Кроме Ростовской области, где расположено предприятие, солярку из него продают в оккупированный Крыму. Газойль (аналог дизтоплива) "Новошахтинского завода нефтепродуктов" по суше, а затем через мост дилеры привозят в аннексирован Крым.

"Схемы" обнаружили три российские компании из Краснодара, которые бензовозами доставляют нефтепродукты в Крым: "ЮЛК-Альянс", "Стройпроминвест", ТК "Югдизель". Самое выгодное предложение - 32,7 рубля за литр (примерно 12 гривен).

В Ростовском порту расположен нефтяной терминал, куда время от времени приплывают танкеры жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко. Ими она владеет через российскую компанию Rosewood Shipping.

Согласно данным ресурса по отслеживанию судов Marine Traffic, компания Rosewood Shipping владеет восемью нефтяными танкерами.

Пять из них меньше по размеру. Их длина около 140 метров, а вместимость - от 5,4 до 6700 тонн. Названия этих танкеров й: это Sanar-1, Sanar-2, Sanar-3, Sanar-4 и Sanar-5. Ходят эти пять судов под российскими флагами.

Три другие танкеры объемные. Sanar-7 и Sanar-8 имеют длину в 250 метров и вместимость более 130 тысяч тонн каждый.

Длина последнего танкера - Borey - 228 метров, он может принимать грузы в 75 тысяч тонн. Sanar-7, Sanar-8 и Borey ходят под флагами Мальты.

Согласно навигационной системы Marine Traffic, три большие танкера Марченко с мальтийскими флагами почти неподвижно стоят в нейтральных водах Черного моря, южнее Керченского пролива. Sanar-7 находится там с октября 2018. Borey - от начала 2020 года. Sanar-8 стоял недалеко от них от апреля 2019 по июль 2020 года, когда ушел на ремонт в Румынию. И после окончания ремонта 23 августа вернулся на то же место.

При этом, по данным Marine Traffic, Sanar-1, Sanar-2, Sanar-3, Sanar-4 и Sanar-5 (пока не стал на ремонт в конце июня), курсировали практически одним маршрутом. Из Ростова-на-Дону рекой Дон, далее через Азовское море и Керченский пролив в нейтральные воды Черного моря, к трем большим танкерам Марченко и обратно.

Один из матросов Sanar-8 объяснил странные маршруты танкеров так: "Sanar-7, Sanar-8 и Borey - это норм. Это накопители, которые не двигаются. У этих трех пароходов нет рейсов. Это накопители. Они берут груз с "малышей", и затем отдают на такой же, большой".

Пять меньших танкеров просто в Черном море наполняют три большие - Sanar-7, Sanar-8 и Borey. Кроме того, Азовское море неглубокое, и Ростов не принимает такие большие корабли, поэтому крупные танкеры просто не могут зайти в порт.

Данные Marine Traffic указывают, что 23 апреля 2020 года в порт Хьюстон в США зашло судно под португальским флагом Nordorchid. Танкер привез 29 тысч тонн нефтепродукта - прямогонного бензина. Это полуфабрикат, который часто используют американские заводы, чтобы сэкономить на нефти.

По данным международной базы Import Genius, которая собирает и анализирует операции импорта-экспорта, судно Nordorchid доставило в Хьюстон продукцию "Новошахтинского завода". Получатель - ExxonMobil Sales and Supply LLC.

Продукция предприятия Медведчука-Марченко компания ExxonMobil в течение 2020 получала неоднократно, иногда дважды в месяц. Система Import Genius зафиксировала, что с февраля по апрель "дочка" ExxonMobil покупала нефтепродукты "новошахты" еще 5 раз.

27 января 87 тысяч тонн привез танкер Kalahari. 7 февраля в Хьюстон состоялась доставка 85 тысяч тонн судном Ionic Artemis. 22 февраля судно NS Captain доставило еще 82 тысяч тонн. 12 марта - еще 82 тысяч тонн, судно Patmos Warrior. 2 апреля 2020-го танкер Clio доставил для ExxonMobil 84 тысяч тонн нефтепродуктов Марченко и Медведчука.

ExxonMobil покупала нефтепродукты не напрямую у завода Медведчука-Марченко, а у швейцарской компании NewCoal Trading, постоянной клиентки их предприятия, согласно базе данных экспорта.

На официальном сайте компании NewCoal Trading указано, что она специализируется на продаже угля и нефтепродуктов с территории бывшего СССР. И согласно швейцарским реестром юрлиц, учредителями и руководителями компании выступали в основном русские и украинцы. Журналист Михаил Маглов связывает компанию с семьей депутата Госдумы России от "Единой России" Глеба Хора.

По данным международной компании S&P Global, с ноября 2019 по июнь 2020 года доля России в поставках бензиновых полуфабрикатов на заводы США составила почти 60%. И из них восьмую часть обеспечил именно завод Медведчука-Марченко. А в апреле каждая третья тонна российского топлива в США поступала из "новошахты".

Суммы контрактов держатся в секрете, но рыночная стоимость аналогичного прямогонного бензина в 2020 году колебалась между 30 и 40 долларами за баррель, потому в среднем стоимость указанных поставок с российского завода Медведчука в штат Техас оценивается в около 150 млн долларов .





















