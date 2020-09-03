Европейская ракета с украинским двигателем вывела на орбиту 53 спутника. ВИДЕО

В четверг, 3 сентября, в 4:51 по киевскому времени с космодрома Куру во Французской Гвиане состоялся 15-й успешный пуск европейской ракеты-носителя (РН) легкого класса Vega, в производстве которой задействовано КБ "Южное".

Как сообщает пресс-служба Конструкторского бюро, запуск состоялся в рамках программы Европейского космического агентства под названием Small Spacecraft Mission Service (SSMS), передает БизнесЦензор.

Ракета-носитель Vega вывела на солнечно-синхронную орбиту 53 микро- и наноспутников: 7 микроспутников весом от 15 кг до 150 кг и 46 кубсатов.

"Эти космические аппараты, которые принадлежат 21 организации из 13 стран, предназначенные для обслуживания различных программ, включая наблюдение за Землей, телекоммуникации, науку, технологии и образование", – отмечается в сообщении.

В КБ напомнили, что блок маршевого двигателя (БМД) РД-843, который используется в составе жидкостной двигательной установки 4-й ступени РН Vega, разработало ГП "КБ "Южное" и серийно производится на ГП "ПО Южный машиностроительный завод".

В сообщении отмечается, что отличительной особенностью БМД РД-843 является возможность многократного запуска во время полета (до 5 включений), благодаря чему обеспечивается разведения спутников на различные орбиты.

"Сейчас продолжаются работы по улучшению характеристик двигателя с целью расширения диапазона выводимых полезных нагрузок", – сказано в сообщении.

Ракетоноситель Vega легкого класса разработан Европейским космическим агентством (ESA) совместно с Итальянским космическим агентством (ASI). Ракета предназначена для выведения на солнечно-синхронную орбиту высотой 1200 км спутников массой до 1,2 тонны или на полярную орбиту высотой 700 км спутников массой 1,5 тонны.

Первые три ступени ракетоносителя Р-80, Zefiro-23, Zefiro-9 разработаны итальянской Avio SpA.

Маршевый двигатель для четвертой ступени РН RD-868P разработало госпредприятие "Конструкторское бюро "Южное" (КБЮ) и изготовило ГП "ПО Южмаш" (ЮМЗ).

По данным разработчика, жидкостной двигатель базируется на основе ступени разведения (МБР) РС-20 (SS-18 "Сатана").