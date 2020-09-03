"Укрзализныця" может отменить дополнительную плату за подачу вагонов на небольшие станции

АО "Укрзализныця" рассматривает возможность отмены взимания платы при работе с малодеятельными станциями.

Об этом сообщает пресс-служба железнодорожной компании, передает БизнесЦензор.

"Таким образом, по договору о предоставлении услуг по организации перевозки грузов железнодорожным транспортом заказчик не будет обязан компенсировать расходы, связанные с подачей и забором вагонов и контейнеров с малодеятельных станций. В случае принятия соответствующего решения клиенты "Укрзализныци" получат более выгодные условия работы", – сказано в сообщении.

В компании уточнили, что сейчас этот вопрос находится на стадии обсуждения.

Как сообщалось, ранее Антимонопольный комитет (АМКУ) признал действия АО "Укрзализныця" по введению дополнительной услуги подачи вагонов на малодеятельные станции злоупотреблением монопольным положением на рынке перевозки грузов железнодорожным транспортом и оштрафовал компанию на 18,28 млн грн, а также обязал прекратить нарушение.