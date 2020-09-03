Суд арестовал выброшенный на пляж в Одессе танкер

Хозяйственный суд Одесской области наложил арест на затонувший возле Одессы танкер Delfi компании Mister Drake PC.

Соответствующее решение от 1 сентября обнародовано в Едином государственном реестре судебных решений, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом суд не ограничил возможность его перемещения, отдаления и удаления государственным предприятием "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) в лице Одесского филиала или другими лицами по его поручению.

Согласно материалам суда, истец – Администрация морских портов Украины – пытается взыскать с Mister Drake PC 2,36 млн грн за ликвидацию последствий инцидента, который произошел с танкером Delfi.

Заседание в деле о взыскании средств с владельца Delfi пройдет 23 сентября.

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Напомним, 26 августа специалисты ООО "Краншип" поставили затонувший возле одесского пляжа танкер Delfi на ровный киль.

Танкер Delfi под флагом Молдовы потерпел бедствие в Одесском заливе в ноябре 2019 года – судно сорвало с якоря. Его владелец должен был до 31 марта 2020 года принять меры для подъема и удаления затонувшего танкера из акватории Одесского морского порта.

1 апреля дело взяла под контроль генпрокурор, а 22 июня прокуратура Одесской области начала уголовное производство по факту непринятия мер по ликвидации последствий экологического загрязнения морской воды нефтепродуктами.

ГП "Администрация морских портов Украины" объявило конкурс на подъем затонувшего на одесском пляже танкера Delfi с начальной суммой 25 млн грн, так как 27 июля этот процесс перешел к государству после неудачных попыток за счет судовладельца.

11 августа началась подготовка к очередной попытке эвакуации севшего на мель рядом с одесским пляжем "Дельфин" танкера Delfi, которую предпримет компания "Краншип" за средства "Бруклин-Киев".