Глава Совета НБУ предложил предоставить налоговикам доступ к банковской тайне

Для поддержки борьбы с налоговыми схемами необходимо предоставить налоговым органам доступ к банковской информации о счетах бизнеса.

Как передает БизнесЦензор, об этом глава Совета НБУ Богдан Данилишин сообщил на своей странице в сети Facebook.

"По моему мнению, нам необходимо комплексно пересмотреть подходы к определению банковской тайны и расширить возможности не только правоохранительных, но и налоговых органов в получении доступа к счетам экономических субъектов", – написал Данилишин.

"Этот шаг позволит дальнейшее движение в направлении снижения уровня тенизации экономики и стимулировать сужение возможностей для субъектов экономической деятельности избегать налогообложения", – считает глава Совета НБУ.

По словам Данилишина, раскрытие информации о финансовых счетов "является актуальным общемировым трендом, который постепенно, но необратимо, превращает институт банковской тайны в атрибут прошлого".

Совета НБУ напомнил, что в январе 2020 года НБУ упростил порядок раскрытия банками информации, содержащей банковскую тайну, на запрос антикоррупционных и правоохранительных органов, в рамках закона о конфискации незаконных активов чиновников.