Кабмин утвердил новое распределение регионов для введения карантина

Возглавляемая премьер-министром Денисом Шмыгалем Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на своем заседании в четверг, 3 сентября, установила новые уровни эпидемической опасности распространения COVID-19 в отдельных регионах, к которым теперь привязаны карантинные ограничения.

Как передает БизнесЦензор, об этом министр Кабинета министров Олег Немчинов сообщил на своей странице в сети Fecebook.

Новое эпидемическое зонирование установлено на срок 14 дней и начнет действовать с 7 сентября.

По решению Комиссии, к красной зоне будут отнесены:

города Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

города Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области;

город Дубно и Костопольский район Ровенской области;

города Тернополь, Бережаны и Чертков, Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;

Великобурлукский район Харьковской области;

город Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области.

Бобровицкий район Черниговской области.

В оранжевую зону вошли:

Винницкий район Винницкой области;

город Луцк и Луцкий район Волынской области;

города Бердичев и Коростень, Бердичевский, Житомирский, Коростенский, Лугинский и Попельнянский районы Житомирской области;

города Ужгород, Мукачево и Чоп, Виноградовский, Межгорский, Мукачевский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области;

города Болехов, Бурштын и Яремче, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Городенковский, Долинский, Калушский, Коломыйский, Надвирнянский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;

города Березань, Ирпень и Фастов, Киево-Святошинский и Яготинский районы Киевской области;

города Львов, Дрогобыч и Самбир, Городокский, Жовковский, Николаевский, Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;

город Черноморск, Беляевский, Измаильский, Овидиопольский и Тарутинский районы Одесской области;

город Острог, Гощанский, Демидовский, Дубенский, Заречненский, Здолбуновский и Корецкий районы Ровенской области;

город Сумы Сумской области;

город Кременец, Борщевский, Залещицкий, Збаражский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Подволочиский, Подгаецкий и Шумский районы Тернопольской области;

города Харьков, Люботин, Первомайский и Харьковский район Харьковской области;

город Славута, Волочиск, Новоушицкий, Теофипольский, Ярмолинский районы Хмельницкой области;

город Новоднестровск, Герцаевский, Кельменецкий, Путильский, Сокирянский и Хотинский районы Черновицкой области;

город Нежин, Нежинский и Носовский районы Черниговской области.

К желтой зоне отнесены:

Винница, Жмеринка, Казатин, Могилев-Подольский и Хмельник, Жмеринский, Калиновский, Могилев-Подольский, Немировский, Песчанский, Тивровский и Хмельницкий районы Винницкой области;

город Владимиро-Волынский, Владимир-Волынский, Гороховский, Киверцовский, Любашевский, Маневицкий, Луцкий, Терейский и Шацкий районы Волынской области;

города Житомир и Малин, Андрушевский, Брусиловский, Емильчинський, Овручский, Пулинского, Романовский и Хорошевский районы Житомирской области;

города Берегово и Хуст, Береговский, Великоберезнянский, Воловецкий, Иршавский, Переченський, Раховский, Свалявский и Хустский районы Закарпатской области;

города Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Обухов и Переяслав, Барышевский, Белоцерковский, Бориспольский, Броварской, Васильковский, Згуровский, Иванковский, Кагарлицкий, Макаровский, Переяслав-Хмельницкий, Рокитнянский, Таращанский и Фастовский районы Киевской области;

города Борислав, Моршин и Стрый, Бродовский, Жовковский, Дрогобычский, Жидачевский, Золочевский, Каменка-Бугский, Мостиский, Радеховский, Самборский, Сколевский, Сокальский, Стрыйский и Яворивский районы Львовской области;

города Николаев и Вознесенск, Баштанский, Кривоозерский и Очаковский районы Николаевской области;

города Одесса, Белгород-Днестровский, Теплодар и Южный, Арцизский, Березовский, Ивановский, Кодымский, Лиманский, Савранский и Сиротский районы Одесской области;

города Ровно и Вараш, Владимирецкий, Млыновский, Острожский, Радивиловский и Рокитновский районы Ровенской области;

города Лебедин и Ромны, Белопольский, Кролевецкий, Недрыгайловский и Сумской районы Сумской области;

города Купянск и Чугуев, Балаклейский, Барвенковский, Богодуховский, Дергачевский, Змиевской, Золочевский, Коломакский, Краснокуцький и Шевченковский районы Харьковской области;

города Хмельницкий, Каменец-Подольский, Нетешин и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Городокский, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Славутский, Старосинявский и Хмельницкий районы Хмельницкой области;

города Чернигов и Прилуки, Борзнянский, Варвинский, Городнянский, Ичнянский, Козелецкий, Куликовский, Сновский, Сребнинский и Талалаевский районах Черниговской области;

город Киев.

Как сообщалось, на минувше йнеделе Кабинет министров принял решение продлить адаптивный карантин до 31 октября, ужесточив ограничения. В частности, во всех регионах запрещено проведение дискотек, концертов (кроме проводимых заведениями культуры), работа ночных клубов и заведений общественного питания с организацией досуга.

В свою очередь Госкомиссия ТЭБ и ЧС пересмотрела эпидемическое зонирование в Украине с 31 августа. Тогда в "красную" зону кроме Черновцов вошел Ивано-Франковск, Калуш, Коломыя, Измаил, а также ряд других городов и районов.