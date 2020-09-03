Комиссия Кабмина пересмотрела квоту на импорт серной кислоты после просьбы завода Ахметова
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Межведомственная комиссия по вопросам международной торговли (МКМТ) решила установить единую квоту на импорт серной кислоты, независимо от страны происхождения.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития по итогам заседания Межведомственной комиссии по международной торговле 2 сентября, передает БизнесЦензор.
"В частности, решено внести изменения в действующее решение о применении специальных мер путем установления единой квоты на импорт серной кислоты, независимо от страны происхождения. Вместе с тем, через месяц МКМТ дополнительно рассмотрит вопрос о целесообразности дальнейшей либерализации действия специальных мер", – сказано в сообщении.
Кроме того, МКМТ внесла изменения в решение от 20 мая о введении антидемпинговых пошлин на импорт в Украину стальных бесшовных горячее-деформированных труб из Китая.
"В связи с согласием ряда китайских компаний принять ценовые обязательства – эти компании будут освобождены от уплаты антидемпинговой пошлины при условии соблюдения ценовых обязательств", – сообщили в Минэкономики.
Кроме того, Комиссией принято решение о прекращении специального расследования относительно импорта в Украину шприцев, а также о прекращении расследования относительно импорта в Украину соды каустической без применения специальных мер.
В то же время МКМТ решила начать антидемпинговое расследование относительно импорта в Украину цемента происхождением из Турецкой Республики.
Напомним, ранее отмены квот на импорт серной кислоты требовал "Мариупольский меткомбинат им. Ильича", входящий в "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского.
Как сообщалось, в июле 2018 года Украина ввела квоты на импорт серной кислоты и олеума, независимо от страны происхождения, сроком на 3 года. С 1 сентября 2020 года квота должна была составить 33,9 тыс. тонн для Беларуси, для России – 9,5 тыс. тонн, других стран – 4,8 тыс. тонн в год.
Как писал БизнесЦензор, введения спецпошлин на импорт серной кислоты требовали ее основные производители в Украине – ГП "Восточный ГОК", ГП "Сумыхимпром" и ООО "НПП "Зоря" и ООО "Первое химическое объединение".
Против этого выступали отечественные металлурги, которые используют дешевую российскую и белорусскую серную кислоту в производстве и опасаются роста цен на нее на внутреннем рынке из-за введения пошлин.
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