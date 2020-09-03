Комиссия Кабмина пересмотрела квоту на импорт серной кислоты после просьбы завода Ахметова

Межведомственная комиссия по вопросам международной торговли (МКМТ) решила установить единую квоту на импорт серной кислоты, независимо от страны происхождения.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития по итогам заседания Межведомственной комиссии по международной торговле 2 сентября, передает БизнесЦензор.

"В частности, решено внести изменения в действующее решение о применении специальных мер путем установления единой квоты на импорт серной кислоты, независимо от страны происхождения. Вместе с тем, через месяц МКМТ дополнительно рассмотрит вопрос о целесообразности дальнейшей либерализации действия специальных мер", – сказано в сообщении.

Кроме того, МКМТ внесла изменения в решение от 20 мая о введении антидемпинговых пошлин на импорт в Украину стальных бесшовных горячее-деформированных труб из Китая.

"В связи с согласием ряда китайских компаний принять ценовые обязательства – эти компании будут освобождены от уплаты антидемпинговой пошлины при условии соблюдения ценовых обязательств", – сообщили в Минэкономики.

Кроме того, Комиссией принято решение о прекращении специального расследования относительно импорта в Украину шприцев, а также о прекращении расследования относительно импорта в Украину соды каустической без применения специальных мер.

В то же время МКМТ решила начать антидемпинговое расследование относительно импорта в Украину цемента происхождением из Турецкой Республики.

Напомним, ранее отмены квот на импорт серной кислоты требовал "Мариупольский меткомбинат им. Ильича", входящий в "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского.

Как сообщалось, в июле 2018 года Украина ввела квоты на импорт серной кислоты и олеума, независимо от страны происхождения, сроком на 3 года. С 1 сентября 2020 года квота должна была составить 33,9 тыс. тонн для Беларуси, для России – 9,5 тыс. тонн, других стран – 4,8 тыс. тонн в год.

Как писал БизнесЦензор, введения спецпошлин на импорт серной кислоты требовали ее основные производители в Украине – ГП "Восточный ГОК", ГП "Сумыхимпром" и ООО "НПП "Зоря" и ООО "Первое химическое объединение".

Против этого выступали отечественные металлурги, которые используют дешевую российскую и белорусскую серную кислоту в производстве и опасаются роста цен на нее на внутреннем рынке из-за введения пошлин.