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Сервис такси Bolt начал работать в Запорожье

Новини БізнесЦензор Транспорт

Сервис такси Bolt начал работать в Запорожье

Оператор поиска и вызова такси Bolt с 3 сентября начал работать в Запорожье.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию компании, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, на момент запуска в Запорожье будут активны три категории заказа машин: Bolt, Comfort и Isolated.

Авто категории Isolated для дополнительной защиты от распространения инфекций оборудованы прозрачными перегородками между водителем и пассажирами. Стоимость поездки составит от 20 грн.

Для новых пользователей будут действовать скидки на поездки до 50%.

Как сообщалось, Bolt с 6 августа запустился в Днепре.

Автор: Галина Ялівець
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