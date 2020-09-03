СБУ задержала на взятке высокопоставленного чиновника налоговой милиции. ФОТО

Служба безопасности Украины задержала на взятке начальника оперативного управления Главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) в Тернопольской области.

Как сообщает пресс-центр СБУ, чиновник совместно с подчиненным руководителем отдела требовали $37 тыс. у местного бизнесмена, передает БизнесЦензор.

"За эту сумму злоумышленники обещали коммерсанту переквалифицировать на более мягкую статью уголовного производства по делу о якобы неуплате налогов. Правоохранители задержали обоих фигурантов в Тернополе, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, сразу после получения всей суммы взятки", – сказано в сообщении.

В рамках уголовного производства продолжаются следственные действия. Решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и направления в суд ходатайств об избрании меры пресечения.

По данным местных СМИ, задержан начальник оперативного управления Главного управления ГФС в Тернопольской области, полковник налоговой милиции Олег Дурняк. Он работает в налоговых органах с 1999 года.

Как отмечают в СБУ, разоблачение злоумышленников проводилось совместно со следователями ГБР при содействии Главного управления внутренней безопасности ГФС.

Напомним, в сентябре 2019 года Кабинет министров продлил полномочия налоговой милиции Государственной фискальной службы до создания нового Бюро финансовых расследований. После создания и запуска Налоговой и Таможенной служб в подчинении ГФС остается именно налоговая милиция.