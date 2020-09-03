Количество регистраций новых коммерческих авто с начала года снизилось на 17%

В августе 2020 года украинский парк коммерческих автомобилей (грузовые и спец) пополнили 1106 новых машин. Такой результат меньше августовского показателя 2019 года на 2%.

Об этом сообщает "Укравтопром", передает БизнесЦензор.

Среди новых коммерческих авто в прошедшем месяце наибольшим спросом пользовались автомобили марки Fiat, которые заняли четверть этого сегмента автомобильного рынка. При этом, реализовав за месяц 276 автомобилей, Fiat в 1,9 раза улучшил свой результата годичной давности.

На втором месте Ford – 107 машин. Регистрации новых коммерческих автомобилей этой марки увеличились на 29% относительно августа 2019 года.

Третья строчка рейтинга, при 28-процентном росте продаж у Peugeot – 97 автомобилей.

Четвертый результат у МАЗа, спрос на белорусские грузовики в Украине вырос на 21% – до отметки 92 штуки.

Замыкает топ-5 рейтинга – Volkswagen, 84 машины которого в прошлом месяце получили свои первые регистрационные номера (+79%).

Всего за восемь месяцев текущего года в Украине было зарегистрировано почти 6,4 тыс. новых коммерческих автомобилей, что на 17% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.