Кабмин превратит Офис по продвижению экспорта в агентство по развитию малого бизнеса

Кабинет министров передал управление Офисом по продвижению экспорта от Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства в Секретариат Кабмина.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства, передает БизнесЦензор.

Согласно документу, на базе Офиса по продвижению экспорта до конца года планируется создать государственное агентство по развитию предпринимательства и экспорта как единую организацию, которая будет заниматься поддержкой малого и среднего бизнеса.

Координация агентства в рамках постановления о распределении функций отнесена вице-премьер-министру - министру цифровой трансформации Михаилу Федорову, сообщает пресс-служба министерства.

"Создание Агентства по развитию предпринимательства и экспорта будет способствовать актуализации национального малого и среднего предпринимательства, разработке единых программ поддержки малого и среднего бизнеса и экспорта, созданию программ безвозвратной финансовой поддержки в виде микрогрантов, грантов, микрокредитов, обеспечению цифровизации", – отмечается в сообщении.

Агентство будет предусматривать несколько отделов с фокусом исключительно на микро, малые и средние предприятия, при этом поддержка экспорта будет лишь одной из них.