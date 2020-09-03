Минэнерго разработало законопроект по введению рынка твердого биотоплива

Минэнерго и Госэнергоэффективности совместно с биоэнергетической ассоциацией Украины разработали законопроект по развитию прозрачного рынка торговли твердым биотопливом в Украине.

Об этом говорится в сообщении Минэнерго, передает БизнесЦензор.

Целью является создание законодательной базы для внедрения в Украине единой системы электронной торговли твердым биотопливом (СЭТ).

Внедрение указанной системы позволит увеличить объемы производства и торговли твердым биотопливом, а также установить прозрачные рыночные цены на него.

В частности, законопроектом предусматривается:

создание рыночного механизма торговли биотопливом - СЭТ;

возложение обязанности постепенно осуществлять торговлю биотопливом из СЭТ на определенных субъектов хозяйствования;

утверждение требований к качеству биотоплива, которое реализуется через СЭТ;

введение административной ответственности за нарушение требований по осуществлению торговли твердым биотопливом.

Внедрение единого прозрачного рынка торговли биотопливом позволит использовать значительный потенциал украинской биоэнергетики для уменьшения импортозависимости страны. Ведь, по информации НАК "Нафтогаз", в 2019 году импорт газа в Украину составил 14,3 млрд кубометров.

При этом Украина имеет значительные ресурсы для обеспечения замещения природного газа местным биотопливом, в частности, этот потенциал составляет благодаря:

энергетическим культурам ≈ 20 млрд кубометров;

отходам сельского хозяйства ≈ 9,3 млрд кубометров.

В целом принятие законопроекта будет способствовать:

созданию в Украине прозрачного и конкурентного рынка биотоплива;

снижению цен на биотопливо и повышению его качества;

обеспечению генерирующих мощностей местным сырьем;

стимулированию привлечения иностранных инвестиций в биоэнергетику Украины;

увеличению поступлений в бюджет, созданию новых рабочих мест;

выполнению положений Энергетической стратегии Украины до 2035 года.

Все это необходимо для мультипликации биоэнергетических проектов, что позволит общинам дополнительные возможности энергообеспечения и прохождения отопительных сезонов.

На сегодня этот законопроект уже согласован Минэнерго и будет обработан с другими центральными органами исполнительной власти.