Нацбанк сохранил позитивный прогноз платежного баланса на этот год

Национальный банк Украины сохраняет позитивный прогноз платежного баланса на 2020 год.

Об этом сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб во время пресс-брифинга, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сейчас мы видим, что цифра платежного баланса этого года остается позитивной достаточно. Она в принципе соответствует нашим тенденциям. Мы даже несколько переоценили влияние коронакризиса на переводы людей, работающих за границей", - сказал Сологуб.

По его словам, в апреле регулятор прогнозировал падение переводов "заробитчан" на 20% по сравнению с прошлым годом, однако сейчас после семи месяцев этого года наблюдается падение всего на 5%.

"Насчет экспортных-импортных цен: сейчас там ситуация довольно благоприятная для Украины. Есть восстановление цен на нефть и газ, он оно более-менее соответствует нашим прогнозам", – добавил Сологуб.