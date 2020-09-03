Нацбанк сохранил позитивный прогноз платежного баланса на этот год
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Национальный банк Украины сохраняет позитивный прогноз платежного баланса на 2020 год.
Об этом сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб во время пресс-брифинга, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Сейчас мы видим, что цифра платежного баланса этого года остается позитивной достаточно. Она в принципе соответствует нашим тенденциям. Мы даже несколько переоценили влияние коронакризиса на переводы людей, работающих за границей", - сказал Сологуб.
По его словам, в апреле регулятор прогнозировал падение переводов "заробитчан" на 20% по сравнению с прошлым годом, однако сейчас после семи месяцев этого года наблюдается падение всего на 5%.
"Насчет экспортных-импортных цен: сейчас там ситуация довольно благоприятная для Украины. Есть восстановление цен на нефть и газ, он оно более-менее соответствует нашим прогнозам", – добавил Сологуб.
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