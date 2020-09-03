Нацбанк сохранил прогноз учетной ставки на уровне 6% до конца года

Национальный банк Украины (НБУ) сохраняет прогноз учетной ставки на уровне 6% на конец 2020 года.

Как передает БизнесЦензор, об этом на брифинге заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

Замглавы НБУ напомнил, что макроэкономический прогноз НБУ, в котором содержится прогноз учетной ставки, обновляется на квартальной основе, и его ближайший пересмотр запланирован на 22 октября.

"Если смотреть на предыдущий макроэкономический прогноз, мы ожидаем сохранения процентной ставки на уровне 6% до конца года", – сказал замглавы НБУ.

"Это прогноз, который зависит от макроэкономических условий, меняются макроэкономические условия, меняется и прогноз", – добавил Сологуб.

Как сообщалось, правление Национального банка 3 сентября приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых.