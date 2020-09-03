В Винницкой области 800 домохозяйств закупили газ на зиму по летним ценам

По итогам первого этапа акции "Твоя энергонезависимость" от ООО "Винницагаз Сбыт" почти 800 домохозяйств Винницкой области зарезервировали на новый отопительный сезон 816,623 тысячи кубометров газа, заплатив за него 3,7млн грн.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Винницагаз Сбыт" сообщает БизнесЦензор.

Уже второй год подряд "Винницагаз Сбыт" предлагает своим клиентам сэкономить средства в отопительный период, приобретя необходимый объем голубого топлива заранее.

"Все потребители, которые воспользовались акцией во время первого этапа зафиксировали цену газа на зиму на уровне 4,49 грн за кубометр. С 1 по 15 сентября акционная цена составит 4,99 грн, а с 16 по 30 сентября она вырастет до 5,49 грн за кубометр", - отмечает директор ООО "Винницагаз Сбыт" Василий Сопильнык.

В течение действия акции до 30 сентября экономные украинцы могут зарезервировать для себя любой объем газа и использовать его с 1 октября текущего года по 31 марта 2021 года. Воспользоваться акционным предложением и пополнять зимний запас газа можно неограниченное количество раз в течение всего периода действия акции.

"К сожалению, не смогут присоединиться к акции "Твоя энергонезависимость" те клиенты, которые имеют долги за потребленный газ", - отмечает директор ООО "Винницагаз Сбыт" Василий Сопильнык.

Чтобы стать участником акции, нужно обратиться к менеджерам компании или в Центры обслуживания клиентов. Также можно осуществить покупку самостоятельно в Личном кабинете на 104.ua.

В компании отмечают, что акционная цена на газ фиксируется для тех клиентов, которые оплатили заказанную количество кубов. Также в акционной цене не учтена стоимость услуги за доставку газа, которая оплачивается отдельно.

Подробнее об акции можно ознакомиться на веб-сайте компании.