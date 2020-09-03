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Рада перенаправит 2,2 миллиарда субсидий на ремонт дорог

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Рада перенаправит 2,2 миллиарда субсидий на ремонт дорог

Верховная Рада приняла за основу проект изменений в закон "О государственном бюджете на 2020 год" (относительно автомобильных дорог общего пользования и восстановления аварийных мостовых сооружений)".

Как передает БизнесЦензор, принятие соответствующего законопроекта №3991 в первом чтении поддержали 240 народных депутатов.

Законопроектом предлагается дополнительно выделить из госбюджета "Укравтодору" 2,16 млрд грн на ремонт дорог и мостов. В то же время на такую же сумму предложено сократить расходы Министерства социальной политики по бюджетной программе "Выплата льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в денежной форме".

Кроме того, законопроектом предложено увеличить на 750 млн грн расходы государственного бюджета на финансирование Министерства внутренних дел, увеличив на такую же сумму доходы госбюджета в части неналоговых поступлений.

Также предложено выделить из госбюджета 243,75 млн грн областным государственным администрациям (в том числе 199,79 млн грн – на оплату труда), 117,3 млн грн – Министерству юстиции по программе "Выполнение наказаний учреждениями и органами Государственной уголовно-исполнительной службы Украины".

Кроме того, предложено выделить 68,6 млн грн для Государственного бюро расследований (ГБР), а также 9,8 млн грн – Министерству энергетики (из них 8,03 млн грн – на оплату труда).

Кроме того, законопроектом предлагается дополнить раздел "Заключительные положения" закона "О государственном бюджете на 2020 год" новым пунктом, отменив ограничение величины местного долга по займам, привлеченным для выполнения ремонтно-строительных работ на автомобильных дорогах. Такое ограничение предложено не применять при условии, если расходы, связанные с таким долгом не будут превышать в следующих бюджетных периодах 30% объема субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на ремонт дорог.

Как сообщалось, по данным Минфина, Кабмин распределил все 66 млрд грн средств Фонда борьбы с COVID-19 еще в конце июля. В том числе 35 млрд грн Кабмин направил на реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+9
правильно, бабули должны катать кравчучки за валежником для истопки печек по хорошим дорогам.
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03.09.2020 15:04
+7
С начала все деньги с Ковид-19 разворовали "строительством" дорог.
Теперь хотят субсидии разворовать таким же способом.
Рада перенаправит 2,2 миллиарда субсидий на ремонт дорог - Цензор.НЕТ 6738
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03.09.2020 17:09
+5
Норм.
Я би взагалі ці субсидії всі відібрав.
Зрештою самі "зробили це разом".
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03.09.2020 15:17
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правильно, бабули должны катать кравчучки за валежником для истопки печек по хорошим дорогам.
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03.09.2020 15:04 Відповісти
Это значит своруют и спишут на дороги.дороги все выдержут
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03.09.2020 15:11 Відповісти
Норм.
Я би взагалі ці субсидії всі відібрав.
Зрештою самі "зробили це разом".
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03.09.2020 15:17 Відповісти
Любителям сказок Зеленского о снижении тарифов на заметку, платите суки по полной, ваши деньги гораздо нужнее подкарманным строителям дорог, которые не забудут поделиться со столь щедрыми властями.
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03.09.2020 16:36 Відповісти
С начала все деньги с Ковид-19 разворовали "строительством" дорог.
Теперь хотят субсидии разворовать таким же способом.
Рада перенаправит 2,2 миллиарда субсидий на ремонт дорог - Цензор.НЕТ 6738
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03.09.2020 17:09 Відповісти
Зебили , вы сделали себя разом ! 🤣🤣🤣🤣
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03.09.2020 19:30 Відповісти
Нужно убрать полностью субсидии и сделать всем нормальные платежки, как раньше было!
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03.09.2020 19:54 Відповісти
Все верно - 2 миллиарда на ремонт мостов и дорог по всей Украине во благо всем украинцам, а 10 миллиардов - Суркисам!
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03.09.2020 21:04 Відповісти
Судя по количеству денег, "перенаправленным на ремонт дорог", к концу года будем ездить по золотым дорогам с платиновым покрытием и алмазными обочинами.
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03.09.2020 22:15 Відповісти
шо там борци за баригами та редутники?
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04.09.2020 08:13 Відповісти
и кто выиграет?
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04.09.2020 09:16 Відповісти
с каким счетом и за чей счет?
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04.09.2020 09:17 Відповісти
Олигархи. Как и всегда.
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04.09.2020 11:26 Відповісти
Строительство дорог -это чисто инвестиционный проэкт,все автомобилисты платят за дороги акциз покупая бензин, так власть должна отчитаться куда пошли деньги, а то со всех требуют кассовые аппараты, а сами покупают материалы на дороги по завышенным ценам у своих фирм и "экономят" на технологиях, а бюддетные деньги себе в карман, потому в Украине дороги дорогие и не качественные, а если денег с акциза на дороги не хватает пусть строительная компания берет кредит, выходит на фрндовый рынок предлагает инвесторам выгодные вложения или за свои деньги строит дороги, а затем продает услугу по испоользования дорог, а денежки потом, как в магазине, а не на перед, тем самым появляется рыночный стимул строить не дорого и качественно, потому, как за не качественную услугу денег ни кто не заплатит, причем здесь бюджет, это не целевое использование бюджетных средств,разве что власть "отмывает" украденные деньги на строительстве дорог, потому у нас не хвает денег не на медицину не на субсидии, а раз власт украла деньги у народа значит нада больше финансировать так званые "право хранительные" то ли органы,то ли структуры вместо того, что бы создать условия для предпринимательства , что бы молодежь и здоровые мужики занимались бизнесом и работали, зарабатывали хорошие деньги и платили налоги своим детям и старикам, а не бегали за протистующими и тушила поджоги, вот так Укрина постепенно превращается в страну ОМОНА с агрессивным офшорным нац.меньшинством,под названием олигархическая воровская власть и кто скажет, что в Украине нет рассизма по отношению к народу или народам проживающим в Украине, как одно целое.
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04.09.2020 13:17 Відповісти
 
 