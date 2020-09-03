Рада перенаправит 2,2 миллиарда субсидий на ремонт дорог

Верховная Рада приняла за основу проект изменений в закон "О государственном бюджете на 2020 год" (относительно автомобильных дорог общего пользования и восстановления аварийных мостовых сооружений)".

Как передает БизнесЦензор, принятие соответствующего законопроекта №3991 в первом чтении поддержали 240 народных депутатов.

Законопроектом предлагается дополнительно выделить из госбюджета "Укравтодору" 2,16 млрд грн на ремонт дорог и мостов. В то же время на такую же сумму предложено сократить расходы Министерства социальной политики по бюджетной программе "Выплата льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в денежной форме".

Кроме того, законопроектом предложено увеличить на 750 млн грн расходы государственного бюджета на финансирование Министерства внутренних дел, увеличив на такую же сумму доходы госбюджета в части неналоговых поступлений.

Также предложено выделить из госбюджета 243,75 млн грн областным государственным администрациям (в том числе 199,79 млн грн – на оплату труда), 117,3 млн грн – Министерству юстиции по программе "Выполнение наказаний учреждениями и органами Государственной уголовно-исполнительной службы Украины".

Кроме того, предложено выделить 68,6 млн грн для Государственного бюро расследований (ГБР), а также 9,8 млн грн – Министерству энергетики (из них 8,03 млн грн – на оплату труда).

Кроме того, законопроектом предлагается дополнить раздел "Заключительные положения" закона "О государственном бюджете на 2020 год" новым пунктом, отменив ограничение величины местного долга по займам, привлеченным для выполнения ремонтно-строительных работ на автомобильных дорогах. Такое ограничение предложено не применять при условии, если расходы, связанные с таким долгом не будут превышать в следующих бюджетных периодах 30% объема субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на ремонт дорог.

Как сообщалось, по данным Минфина, Кабмин распределил все 66 млрд грн средств Фонда борьбы с COVID-19 еще в конце июля. В том числе 35 млрд грн Кабмин направил на реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог.