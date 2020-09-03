Нацбанк вновь сохранил учетную ставку на уровне 6% годовых
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Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых.
Соответствующее решение утверждено решением правления НБУ №559-рш от 3 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.
"Сохранение мягкой монетарной политики поддержит экономическое восстановление в условиях умеренной инфляции и высокой неопределенности относительно дальнейшего течения пандемии в Украине и мире", – отмечается в сообщении.
НБУ отмечает, что в июле-августе инфляция была ниже целевого диапазона 5% +/- 1 п.п.
"Оживление потребительского спроса, а также подорожание топлива и природного газа, которое отражает тенденции мировых рынков, уравновешивались сезонной коррекцией цен на сырые продукты питания. Дальнейшая динамика инфляции будет зависеть от темпов экономического восстановления", – констатируют в НБУ.
При этом основным предположением, из которого исходит НБУ, остается продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом.
"Сотрудничество с Фондом важно не только с точки зрения финансирования дефицита государственного бюджета, но и поддержки со стороны других международных партнеров и инвесторов. Средства от них будут направлены как на финансирование противоэпидемических мероприятий, так и на инфраструктурные проекты, которые оживят все еще слабую инвестиционную активность", – сказано в сообщении.
Ключевым риском для макрофинансовой стабильности, как и раньше, НБУ считает длительный срок и углубление пандемии коронавируса и усиление карантинных мероприятий. Актуальными также остаются другие риски, в том числе негативное влияние судебных решений на макрофинансовую стабильность, эскалация военного конфликта на востоке страны или ее границах, увеличение волатильности мировых цен на продукты питания.
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Как сообщалось, в июле правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых.
Глава НБУ Кирилл Шевченко отметил, что учетная ставка останется на текущем уровне по крайней мере до конца года, хотя перед своим назначением он обещал продолжить политику ее снижения.
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