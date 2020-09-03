"Житомиргаз" обнаружил 270 краж газа за полгода

За шесть месяцев 2020 года в Житомире и Житомирской области газовики зафиксировали 270 случаев воровства газа.

Об этом со ссылкой на пресс-службу АО "Житомиргаз" сообщает БизнесЦензор.

Почти 33% зафиксированных нарушений связаны с вмешательством в работу бытовых газовых счетчиков. Общая сумма нанесенного ущерба составила более 2,3 млн грн.

Нарушители Житомирщины прибегают к различным махинациям: вмешиваются в работу газового счетчика, чтобы он "крутился" медленнее, "скручивают" показатели, организуют незаконные врезки в газопровод, а также самовольно подключают газовое оборудование или восстанавливают газоснабжение.

"Чаще всего к махинациям прибегают потребители сельских местностей, у которых большая отапливаемая площадь. Однако люди должны понимать, что желание сэкономить на самом деле играет с ними злую шутку. Кражи газа обойдутся гораздо дороже, чем учтенное потребления. В результате нарушитель заплатит за неучтенный газ в размере предельной нормы потребления, кроме того за кражу газа предусмотрена уголовная ответственность", - говорит технический директор АО "Житомиргаз" Сергей Колесник.

За 12 месяцев прошлого года недобросовестным потребителям начислено к уплате 3,71 млн грн в связи с несанкционированным отбором газа. После выявления незаконных вмешательств большинство нарушителей признает свою вину и платит за самовольный отбор газа предусмотренные законом штрафные санкции.

"Если же человек не признает своей вины и отказывается компенсировать причиненный ущерб, вопрос об их взыскании решается в судебном порядке. При этом, по решению суда, в пользу газораспределительного предприятия потребитель-нарушитель должен также оплатить еще и судебные издержки", - сообщает компания.

Кроме того, что потребители нарушают закон, они еще и подвергают опасности не только себя, но и окружающих людей. Очень часто в местах несанкционированных врезок в газопроводы создаются утечки природного газа, которые могут привести к фатальным последствиям и взрывов.

АО "Житомиргаз" предостерегает потребителей от таких крайне опасных действий, чтобы кража газа не стала роковой.

"Если вы стали свидетелем кражи газа или самовольного вмешательства в газовые сети - немедленно сообщите об этом газораспределительную компанию. Это можно сделать по телефону экстренной службы "104", - сообщает "Житомиргаз".