"Приватбанк" вернул 33 миллиона платы за пробное ВНО

По состоянию на 1 сентября Министерство образования и науки Украины совместно с АО КБ "Приватбанк" вернули средства за пробное ВНО 132 тыс. 318 участников.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины сообщает БизнесЦензор.

Сумма возвращенных средств - 32 млн 730 тыс. грн, что составляет 62,4% от общей суммы (52 млн 450 тыс. грн).

Средства выплачиваются на безвозвратной основе из Фонда борьбы с болезнью COVID-19 и ее последствиями, которые были направлены в "Приватбанк" для их возвращения 218 тыс. 663 участников.

Проведение выплат происходит в период с 1 июля по 1 декабря через отделения "Приватбанка".

ПНО проходило 15 и 17 июня дома, а не в учебных заведениях. Решение об отмене пробного ВНО в учебных заведениях правительство приняло из-за роста количества больных коронавирусной инфекцией COVID-19, также было решено вернуть плату за тестирование.