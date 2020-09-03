Президенту банка "Аркада" сообщили о подозрении в присвоении 50 миллионов

Правоохранителями сообщено о подозрении президенту АО АКБ "Аркада" в присвоении денежных средств фондов финансирования строительства жилых комплексов "Эврика" и "Патриотика" в сумме 50 млн гривен.

Об этом сообщает прокуратура Киеве, передает БизнесЦензор.

Досудебным расследованием установлено, что в июне 2018 подозреваемый, занимая должность председателя правления банка "Аркада" вместе со своими сообщниками разработал и реализовал схему присвоения денежных средств фондов финансирования строительства жилых комплексов "Эврика" и "Патриотика", управляющим которых банк.

Путем выдачи кредита и последующего проведения операций с использованием субъектов хозяйствования, которые не связаны банком "Аркада" и подконтрольные непосредственно подозреваемому, из фондов финансирования строительства были выведены 50 млн гривен.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

В помещении АО АКБ "АРКАДА", а также по месту жительства подозреваемого и других лиц продолжаются обыски, сообщает прокуратура.

Как писал БизнесЦензор, Национальный банк 25 августа отнес банк "Аркада" к категории неплатежеспособных в связи с резким уменьшением норматива достаточности капитала. С 26 августа в банке введена временная администрация.

Причиной такого решения в НБУ назвали потерю банком права собственности на собственное офисное здание в центре Киева, которое в июле перерегистрировали на топ-менеджеров Burisma Group Николая Злочевского.

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что правоохранители расследуют уголовное дело в отношении 9 млрд грн, собранных в фондах финансирования строительства под управлением банка "Аркада".

Банк "Аркада" создан в 1993 году. Основным владельцем банкапо состоянию на 1 июня 2020 года является Константин Паливода (74,797%).

По данным Нацбанка, на 1 июля 2020 года по размеру общих активов банк "Аркада" занимал 45 место (1,9 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.