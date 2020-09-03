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Рада одобрила создание Бюро экономической безопасности (обновлено)

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Рада одобрила создание Бюро экономической безопасности (обновлено)

Верховная Рада приняла за основу законопроект №3087-д о создании Бюро экономической безопасности, которое должно стать единым органом по борьбе с экономическими преступления и снять дублирование этих функций у различных правоохранительных органов.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего проекта закона №3087-д в первом чтении с предложениями профильного парламенского комитета проголосовали  245 народных депутатов.

Согласно документу, директор Бюро назначается по итогам конкурса и увольняется с должности президентом. Однако ко второму чтению в законопроект планируется внести поправки о переподчинении руководителя этого органа Кабинету министров, сообщил соавтор законопроекта и глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, это необходимо с учетом решения Конституционного Суда о неконституционности назначения Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро.

Как свидетельствует текст законопроекта, максимальное количество сотрудников Бюро предлагается определить в 4 тыс. чел. В свою очередь, Гетманцев указал, что нынешняя численность сотрудников налоговой милиции - 4,6 тыс.

"Директор подотчетен Верховной Раде Украины", - подчеркнул Гетманцев.

Как сообщалось, Украина обязалась принять в первом чтении законопроект о создании нового агентства для расследования экономических и финансовых преступлений в рамках меморандума с ЕС.
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Еще 4000 дармоедов...
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03.09.2020 15:13 Відповісти
Просто п...ц какой-то....
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03.09.2020 17:19 Відповісти
Ну, національну ми вже освоїли, лишилось лиш економічну...
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03.09.2020 18:10 Відповісти
создать ещё одно бюро
чтобы разогнать бесполезные надстройки
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03.09.2020 19:14 Відповісти
экономика как бы в пике...и теперь 4 000 чинуш будут наблюдать за безопасностью... пике?
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03.09.2020 21:10 Відповісти
У нас "спецслужб" скоро будет больше чем в США, но там они хоть делом занимаются, а у нас это самый простой способ устроить всех родственников и друзей.
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03.09.2020 23:20 Відповісти
Як же ми без них жили раніше?
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04.09.2020 00:02 Відповісти
Хочете подолати корупцію - борітеся.
Не хочете - створюйте нові органи дармоїдів.
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04.09.2020 07:47 Відповісти
 
 