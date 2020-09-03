Рада одобрила создание Бюро экономической безопасности (обновлено)
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Верховная Рада приняла за основу законопроект №3087-д о создании Бюро экономической безопасности, которое должно стать единым органом по борьбе с экономическими преступления и снять дублирование этих функций у различных правоохранительных органов.
Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего проекта закона №3087-д в первом чтении с предложениями профильного парламенского комитета проголосовали 245 народных депутатов.
Согласно документу, директор Бюро назначается по итогам конкурса и увольняется с должности президентом. Однако ко второму чтению в законопроект планируется внести поправки о переподчинении руководителя этого органа Кабинету министров, сообщил соавтор законопроекта и глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
По его словам, это необходимо с учетом решения Конституционного Суда о неконституционности назначения Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро.
Как свидетельствует текст законопроекта, максимальное количество сотрудников Бюро предлагается определить в 4 тыс. чел. В свою очередь, Гетманцев указал, что нынешняя численность сотрудников налоговой милиции - 4,6 тыс.
"Директор подотчетен Верховной Раде Украины", - подчеркнул Гетманцев.
Как сообщалось, Украина обязалась принять в первом чтении законопроект о создании нового агентства для расследования экономических и финансовых преступлений в рамках меморандума с ЕС.
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