Из-за карантина бюджет Киева потерял 1 миллиард, – Кличко

С начала пандемии нового коронавируса бюджет Киева недополучил более 1 млрд грн плановых поступлений, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"В начале этого года в Киеве было зарегистрировано 434 тыс. ФЛП - это объекты предпринимательской деятельности. Единый социальный взнос в местный бюджет оплатили тогда 346 тыс., почти на 100 тыс. меньше. С начала пандемии 100 тыс. ФЛП Киева ничего не заработали и не выплатили в бюджет города. Город недополучил, можете себе представить, более, чем 1 млрд грн плановых поступлений", - сказал Кличко.

Кличко подчеркнул, что пандемия серьезно поразила экономику столицы.

"Мы, можно говорить, сдержали первую волну пандемии. Сейчас надвигается вторая волна. К сожалению, коронавирус серьезно поразил экономику нашего города, и больше всего от этого пострадали малый, средний бизнес, сервисные компании, креативные индустрии, торговля, туризм. Киевляне также потеряли большую часть доходов, а город также потерял большую часть налогов", - пояснил он.

По словам мэра Киева, за время пандемии получили помощь 60 тыс. семей города.

"60 тыс. семей: мамы, которые сами воспитывают детей с инвалидностью, больные, одинокие люди пожилого возраста, киевляне, которые потеряли работу и не имели чем кормить детей, получили помощь от города. Также получили помощь от города и предприниматели", - отметил Кличко.