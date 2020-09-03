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Власти Винницкой области призвали Раду списать искусственные газовые долги

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Власти Винницкой области призвали Раду списать искусственные газовые долги

Винницкий городской совет и Винницкая ОГА, а также теплоснабжающие предприятия региона, направили в парламент совместное письмо, в котором просят ускорить принятие проекта закона №3800-1.

Об этом говорится в письме властей Винницкой области и теплоснабжающих предприятий региона в парламент Украины, которое есть в распоряжении БизнесЦензор.

Документ, в частности, предусматривает списание искусственных долгов предприятий ТКЭ за потребленный газ и штрафные санкции перед НАК "Нафтогаз Украины". Это стабилизирует деятельность тепловиков и сдержит рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

По состоянию на 1 сентября 2020 долги коммунальных теплоснабжающих предприятий Винницкой области перед НАК "Нафтогаз Украины" превысили 184 млн грн. Такой объем долгов составляет реальную угрозу для тепловиков остаться в отопительный сезон без газа, а потребителям - без тепла.

"Долги ТКЭ возникли из-за экономически необоснованного тарифа на тепловую энергию, отсутствия бюджетной компенсации разницы в тарифах, и длительную кризис неплатежей населения", - говорится в письме.

Тепловики и местные власти ищут все возможные ресурсы для подготовки к отопительному сезону. "Однако, средств катастрофически не хватает. Местные бюджеты выделяя средства на ремонт и подготовку ТКЭ к зиме, но найти миллионные суммы на погашение долгов за газ коммунальных предприятий возможности не имеют", - говорится в сообщении.

Тарифы на тепловую энергию не пересматриваются годами, долги накапливаются, а газоснабжающие организации не готовы поставлять газ тепловикам за несвоевременные расчеты. 

В письме в Верховную Раду указано, что логичным и справедливым путем разрешения кризиса на рынке газа будет списания долгов предприятиям ТКЭ. Такое решение не требует средств из государственного и местных бюджетов, сбалансирует расчеты и стабилизирует ТКЭ для прохождения отопительного сезона без резкого роста тарифов и цен.

"Принятие проекта Закона № 3800-1 позволит избежать коллапса на рынке природного газа. Способствовать стабильному и безаварийному функционированию газотранспортной, газораспределительной систем, а также теплоснабжающих предприятий по всей стране", - говорится в сообщении.
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