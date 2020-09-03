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Портфель ОВГЗ украинских банков вырос на 2,8 миллиарда

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Портфель ОВГЗ украинских банков вырос на 2,8 миллиарда

Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) украинских банков увеличился на 2,815 млрд грн (на 0,7%) – до 415,068 млрд грн, тогда как юрлиц сократился – на 0,253 млрд грн (на 0.9%) – до 27,963 млрд грн, нерезидентов также уменьшился - на 0,105 млрд грн (на 0,1%) - до 86,645 млрд грн, физлиц – изменился незначительно

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно данным НБУ, в целом портфель ОВГЗ вырос на 2,466 млрд грн (на 0,3%) - до 861,887 млрд грн, в собственности Нацбанка остался без изменений.

Официальный курс на 3 сентября– 27,6428 грн/$1.
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Э-э-э..... "Портфель ОВГЗ " - это вы хотели сказать - объём долгов украинского правительства?
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03.09.2020 12:07 Відповісти
 
 