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Укрзалізниця (4351) вагони (624) Жмак Володимир (24)

В госбюджете могут заложить 3,3 миллиарда на закупку новых вагонов, – "Укрзализныця"

Новини БізнесЦензор Транспорт

В госбюджете могут заложить 3,3 миллиарда на закупку новых вагонов, –

Кабинет министров может выделить почти 3,3 млрд грн на закупку вагонов для АО "Укрзализныци" и 1,2 млрд на модернизацию инфраструктуры, заявил глава компании Владимир Жмак.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", передает БизнесЦензор.

По словам Жмака, сейчас в правительстве прорабатывается и готовится к подаче на рассмотрение Верховной Рады внесение в общий фонд государственного бюджета на 2021 новых бюджетных программ.

Речь идет о программе обновления подвижного состава для перевозки пассажиров, предусматривающий выделение 3,288 млрд грн на закупку 100 пассажирских вагонов и программу "Модернизация железнодорожной инфраструктуры" на сумму 1,179 млрд грн.

Как сообщал БизнесЦензор, "Укрзализныця" в 2020 году планирует приобрести 28 пассажирских вагонов на 653,6 млн грн и три дизель-поезда на 442,4 млн грн производства Крюковского вагоностроительного завода (КВСЗ).
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Этот перекрашенный вагончик стоит 23 млн 350 тысяч грн? Украина может выделить 3,3 миллиарда на закупку новых вагонов, – "Укрзализныця" - Цензор.НЕТ 8028
(~ 1300 м2 киевской недвижимости, исходя из средней цены 18000 за метр2)
Там вроде бы далеко не космические технологии используются. За такие деньги там кондеры должны быть индивидуальными для каждого пассажира и все в коже.
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03.09.2020 10:58 Відповісти
О да...это должен быть восточный экспресс..нет никакой страны а пасажира выбрали а он мне всё похер тварь конченая рожу видеть
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03.09.2020 11:58 Відповісти
хм.... а куда делись американские тепловозы, которые закупал омелян?
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03.09.2020 11:13 Відповісти
Может выделить, а может и не выделить, это вопрос философский...
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03.09.2020 13:22 Відповісти
 
 