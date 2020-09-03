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США (4319) фондовий ринок (278)

Американские фондовые индексы достигли новых рекордных уровней

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Американские фондовые индексы достигли новых рекордных уровней

Американские фондовые рынки продолжили ралли, благодаря которому Dow Jones Industrial Average превысил 29000 впервые с февраля, а S&P 500 и Nasdaq Composite установили новые рекорды.

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

"Кажется, что рынок ползет вверх каждый день, вне зависимости от новостей", – прокомментировал Чарльз Дэй, управляющий директор и консультант состоятельных клиентов в UBS.

По итогам торгов в среду S&P 500 вырос на 54,19 пункта, или 1,5%, до 3580,84 пункта. Dow Jones Industrial Average вырос на 454,84 пункта, или 1,6%, до 29100,50 пункта, самого высокого уровня закрытия с февраля. Nasdaq Composite вырос на 116,78 пункта, или 1%, до 12056,44 пункта, 43-го рекордного максимума в 2020 году.

Свежие макроданные показали, что рынок труда действительно восстанавливается, хотя и медленно. Согласно данным Automatic Data Processing Inc., число рабочих мест в частном секторе США в августе увеличилось на 428 000, тогда как прогноз составлял 1,17 миллиона.

Инвесторы в этом месяце пытаются оценить сроки и масштабы следующего транша финансовой помощи в США, которая должна облегчить положение американских потребителей и компаний. Министр финансов Стивен Мнучин во вторник призвал конгресс США выделить больше средств для борьбы с последствиями пандемии коронавируса и сказал, что готов возобновить переговоры с лидерами Демократической партии.

"На рынке присутствует механизм поддержки, предположение о дополнительных налогово-бюджетных стимулах, – указала Сима Шах, старший аналитик Principal Global Investors. – Если их не будет, инвесторы, вероятно, пересмотрят прогнозы по росту экономики США. Это приведет к паузе, а может даже остановке ралли".

В последние месяцы, по словам Шах, динамику на рынках акций определяет отложенный спрос потребителей на товары и услуги после смягчения карантинных правил, а также масштабные стимулирующие меры центральных банков и правительств. Как добавила аналитик, теперь для сохранения высоких уровней потребления необходимы дополнительные меры господдержки.

Между тем осторожный оптимизм вокруг стимулирующих мер центробанков, а также надежды на вакцину от коронавируса поддерживают ралли на фондовых рынках. Намеки центробанков на то, что процентные ставки будут оставаться низкими еще долго, и вливаемые в финансовые рынки и выделяемые потребителям денежные средства укрепляют спрос инвесторов на более рисковые активы, в частности акции.

"Центральные банки сделали ликвидность своим приоритетом, – пояснил Грегори Пердон, инвестиционный директор Arbuthnot Latham. – В таких условиях маловероятно, хотя и возможно, наступление события, которое приведет к неприятию риска. На мой взгляд, к такому событию могут привести неверные шаги центробанка в рамках политики".

Риск обострения напряженности между Пекином и Вашингтоном в вопросах торговли и безопасности, способный сбить с пути восстановление мировой экономики и привести к повышенной волатильности на рынках, также беспокоит инвесторов.

Бумаги AMC Entertainment Holdings подорожали на 16% на новостях о том, что компания планирует открыть около 70% своих кинотеатров в США уже к пятнице. Акции Brown-Forman выросли на 10% после того, как производитель виски Jack Daniel's сообщил об увеличении объемов продаж в последнем квартале.

Stoxx Europe 600 по итогам торгов вырос на 1,7%. Японский Nikkei 225 поднялся на 0,5%, а китайский Shanghai Composite потерял 0,2%.

Доходность 10-летних гособлигаций США опустилась до 0,650% с 0,672% днем ранее.

Золото подешевело на 1,7%, а нефть марки Brent – на 2,5%.
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