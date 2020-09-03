Суд разрешил взыскать с "Приватбанка" 10 миллиардов для компаний Суркисов
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Печерский райсуд Киева под председательством судьи Сергея Вовка обязал государственный "Приватбанк" выплатить компаниям братьев Суркисов $350 млн (10 млрд грн).
Об этом сообщает Министерство финансов Украины, передает БизнесЦензор.
"Принятое 2 сентября решение Печерского суда под председательством судьи Вовка С.В. о порядке принудительного исполнения постановления об обеспечении спорного иска компаний братьев Суркисов об обслуживании депозитов, конвертируемых в капитал банка при национализации, направлено на фактическое взыскание с банка почти 10 млрд грн ($350 млн) и принято с нарушением норм процессуального законодательства", - заявляет Минфин.
Министерство финансов готовит апелляционную жалобу на данное решение.
Министр юстиции Денис Малюська разместил в Facebook определение суда. Согласно ему, Печерский районный суд Киева санкционировал принудительное списание средств и (или) арест имущества государственного ПриватБанка (Киев) в случае отказа выплачивать компаниям братьев Суркисов определенную судом сумму.
По словам Малюськи, взыскание нескольких миллиардов с государственного ПриватБанка, которое суд прописал в качестве обеспечения иска не только выходит за пределы статьи 150 Гражданского процессуального кодекса, но и делает невозможным дальнейшее исполнение решения суда.
Как уточнил агентству "Интерфакс-Украина" юридический советник ПриватБанка Андрей Пожидаев, общая сумма, определенная судом, составляет $347,374 млн (из них около $102 млн – проценты, насчитанные по ставке 13% годовых).
ну от ми і отримали ухвалу у справі Привату. Читайте. Насолоджуйтесь. а ще коротко нагадаю суть спору (якщо хто...Posted by Denis Malyuska on Thursday, September 3, 2020
Как сообщалось, ранее государственный "Приватбанк" заявил, что офшорные компании братьев Суркисов прибегли к манипуляции автоматизированным распределением судовых дел в пользу судьи Печерского суда Киеве Сергея Вовка.
"Приватбанк" 12 августа обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины с заявлением о противоправном назначении судьи Печерского районного суда Киева Сергея Вовка на дело № 757/7499/17 по иску оффшорных компаний братьев Суркисов о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве банка обслуживать их депозиты.
Офшоры Суркисов требовали от суда обязать "Приватбанк" продолжать обслуживать их депозиты. В свою очередь "Приватбанк" указывает, что этих депозитов не существует, поскольку они были конвертированы в акции банка во время процедуры национализации.0
Печерский райсуд по итогам заседания 6 августа перенес на 14 августа рассмотрение иска офшоров Суркисов к "Приватбанку" относительно обслуживания их депозитов в связи с ходатайством истца ходатайстве об изменении своего заявления и ходатайством "Приватбанка" об отложении рассмотрения дела в связи с тем, что повестка и документы были получены непосредственно в день суда.
Юридический советник "Приватбанка" Андрей Пожидаев отметил, что истцы добавили в заявление к требованиям относительно погашения тела кредита (около $250 млн) размер процентов, "которые якобы "Приватбанк" должен указанным компаниям".
Сумма заявленных в последнем иске требований офшоров Суркисов с учетом изменения, внесенного 6 августа, достигла $350 млн (из которых $102 млн - проценты), отметили в пресс-службе.
Ранее, 15 апреля 2020 года, Киевский апелляционный суд отклонил апелляцию госисполнителя, оставив в силе разъяснение судьи Печерского райсуда Пидпалого, которым он обязал "Приватбанк" компенсировать офшорным компаниям Суркисов средства, размещенные на счетах кипрского филиала финучреждения - в целом около $250 млн.
Как сообщалось со ссылкой на министра юстиции Дениса Малюську, 28 апреля 2020 года сразу шесть британских компаний-взыскателей по отдельности обратились с заявлением о принудительном исполнении соответствующего решения, а 29 апреля ГИС Печерского района открыла исполнительное производство и направила соответствующее сообщение должнику.
По словам пресс-службы "Приватбанка", по состоянию на начало июня госисполнитель наложила на банк два штрафа в размере приблизительно 5 тыс. грн и 10 тыс. грн за невыполнение решения о выплате офшорам братьев Суркисов более $250 млн и передала материалы в Печерский райотдел Нацполиции для открытия уголовного производства.
Прокуратура Киева вызывала на допрос членов правления "Приватбанка" по факту невыполнения соответствующего решения суда.
В конце 2016 года, во время национализации банка денежные средства, размещенные семьей Суркисов и их компаниями на депозитных счетах "Приватбанка" и его филиалов, попали под процедуру bail-in, так как Суркисы были признаны связанными с "Приватбанком" лицами.
Будь ласка, зачекайте...
Вопрос: кем были признаны? госпожой Гонтаревой и Рожковой в купе с советником Порошенко?!
Могу представить какое количество вкладчиков, кроме Суркисов, это гоп-компания ещё "признала"...
Сумма думаю всё же завышенная раза в три. Соответсвенно откат должен быть в районе 10млрд долларов. Основная часть понятно не Гонтаревой досталась а ее шоколадному боссу.
Это опытное ворьё. Наверняка принимали на офшорные счета через подставных лиц.
Гривну обвалили тогда очень сильно.
Вот же Проклятый Порошенко!
Уже год как не у власти, а всё гадит !!!
И Порох-сволочь, и Зеля-сволочь, да и вообще все бабы - *****, мир - бардак!
То есть деньги украли на махинациях с гос.имуществом, бюджетом,(где же это так можно честно заработать - 100 тыс лет в шахте отпахать беза еды и сна) и налоги не заплатили и еще % на ворованные деньги у народа,народу насчитали,что то они с судьей Вовком многовато захотели, а чего можно было и больше, на народ повесилть,народ все отдаст находясь в нижете и страна в разрухе, что бы такие Суркисы и Вовки шикарно жили и нас учили, как жить.
На лицо хищение гос. собственности в размере 250 миллн. $, неуплата налогов, мошенничество в виде приписок с нерыночными % более 100 миллн. $, сговор с судьей с целью завладения бюджетными деньгами , но ничего вот сейчас Президент во всем разберется и даст врагам народа и государства по заслугам в виде конфискации имущества, зачем на их еще баланду тратить, пусть украденное возвращают или их не накажут?,Президент, что с ними за одно? , не может быть...
Мелочный и наглый. Омерзительно просто !
А на Суркисах , Зебобик заработал десять лимонов , минимум !
Дрянь чертячая и ворюга , не хуже Овоща !