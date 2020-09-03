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Суд разрешил взыскать с "Приватбанка" 10 миллиардов для компаний Суркисов

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Суд разрешил взыскать с

Печерский райсуд Киева под председательством судьи Сергея Вовка обязал государственный "Приватбанк" выплатить компаниям братьев Суркисов $350 млн (10 млрд грн).

Об этом сообщает Министерство финансов Украины, передает БизнесЦензор.

"Принятое 2 сентября решение Печерского суда под председательством судьи Вовка С.В. о порядке принудительного исполнения постановления об обеспечении спорного иска компаний братьев Суркисов об обслуживании депозитов, конвертируемых в капитал банка при национализации, направлено на фактическое взыскание с банка почти 10 млрд грн ($350 млн) и принято с нарушением норм процессуального законодательства", - заявляет Минфин.

Министерство финансов готовит апелляционную жалобу на данное решение.

Министр юстиции Денис Малюська разместил в Facebook определение суда. Согласно ему, Печерский районный суд Киева санкционировал принудительное списание средств и (или) арест имущества государственного ПриватБанка (Киев) в случае отказа выплачивать компаниям братьев Суркисов определенную судом сумму.

По словам Малюськи, взыскание нескольких миллиардов с государственного ПриватБанка, которое суд прописал в качестве обеспечения иска не только выходит за пределы статьи 150 Гражданского процессуального кодекса, но и делает невозможным дальнейшее исполнение решения суда.

Как уточнил агентству "Интерфакс-Украина" юридический советник ПриватБанка Андрей Пожидаев, общая сумма, определенная судом, составляет $347,374 млн (из них около $102 млн – проценты, насчитанные по ставке 13% годовых).

ну от ми і отримали ухвалу у справі Привату. Читайте. Насолоджуйтесь. а ще коротко нагадаю суть спору (якщо хто...

Posted by Denis Malyuska on Thursday, September 3, 2020

Как сообщалось, ранее государственный "Приватбанк" заявил, что офшорные компании братьев Суркисов прибегли к манипуляции автоматизированным распределением судовых дел в пользу судьи Печерского суда Киеве Сергея Вовка.

"Приватбанк" 12 августа обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины с заявлением о противоправном назначении судьи Печерского районного суда Киева Сергея Вовка на дело № 757/7499/17 по иску оффшорных компаний братьев Суркисов о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве банка обслуживать их депозиты.

Офшоры Суркисов требовали от суда обязать "Приватбанк" продолжать обслуживать их депозиты. В свою очередь "Приватбанк" указывает, что этих депозитов не существует, поскольку они были конвертированы в акции банка во время процедуры национализации.0

Печерский райсуд по итогам заседания 6 августа перенес на 14 августа рассмотрение иска офшоров Суркисов к "Приватбанку" относительно обслуживания их депозитов в связи с ходатайством истца ходатайстве об изменении своего заявления и ходатайством "Приватбанка" об отложении рассмотрения дела в связи с тем, что повестка и документы были получены непосредственно в день суда.

Юридический советник "Приватбанка" Андрей Пожидаев отметил, что истцы добавили в заявление к требованиям относительно погашения тела кредита (около $250 млн) размер процентов, "которые якобы "Приватбанк" должен указанным компаниям".

Сумма заявленных в последнем иске требований офшоров Суркисов с учетом изменения, внесенного 6 августа, достигла $350 млн (из которых $102 млн - проценты), отметили в пресс-службе.

Ранее, 15 апреля 2020 года, Киевский апелляционный суд отклонил апелляцию госисполнителя, оставив в силе разъяснение судьи Печерского райсуда Пидпалого, которым он обязал "Приватбанк" компенсировать офшорным компаниям Суркисов средства, размещенные на счетах кипрского филиала финучреждения - в целом около $250 млн.

Как сообщалось со ссылкой на министра юстиции Дениса Малюську, 28 апреля 2020 года сразу шесть британских компаний-взыскателей по отдельности обратились с заявлением о принудительном исполнении соответствующего решения, а 29 апреля ГИС Печерского района открыла исполнительное производство и направила соответствующее сообщение должнику.

По словам пресс-службы "Приватбанка", по состоянию на начало июня госисполнитель наложила на банк два штрафа в размере приблизительно 5 тыс. грн и 10 тыс. грн за невыполнение решения о выплате офшорам братьев Суркисов более $250 млн и передала материалы в Печерский райотдел Нацполиции для открытия уголовного производства.

Прокуратура Киева вызывала на допрос членов правления "Приватбанка" по факту невыполнения соответствующего решения суда.

В конце 2016 года, во время национализации банка денежные средства, размещенные семьей Суркисов и их компаниями на депозитных счетах "Приватбанка" и его филиалов, попали под процедуру bail-in, так как Суркисы были признаны связанными с "Приватбанком" лицами.
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Топ коментарі
+5
"судьи" обеспечили себя до конца жизни...да пожалуй и еще паре поколений хватит жить не работая. и ничего им за это не будет, это же Украина.
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03.09.2020 08:34
+5
Суд обязал "Приватбанк" выплатить Суркисам 10 миллиардов - Цензор.НЕТ 6442
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03.09.2020 11:00
+5
"Печерский райсуд Киева под председательством судьи Сергея Вовка обязал государственный "Приватбанк" выплатить компаниям братьев Суркисов $350 млн (10 млрд грн)."
Вот же Проклятый Порошенко!
Уже год как не у власти, а всё гадит !!!
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03.09.2020 12:04
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"судьи" обеспечили себя до конца жизни...да пожалуй и еще паре поколений хватит жить не работая. и ничего им за это не будет, это же Украина.
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03.09.2020 08:34 Відповісти
Нет я совсем не почитатель Суркисов, исключительно по причине их деятельности у руля Киевского Динамо, но вот ставлю себя на их место, как "владельцев депозита в 250 млн.долларей" и... интересный момент: "В конце 2016 года, во время национализации банка денежные средства, размещенные семьей Суркисов и их компаниями на депозитных счетах "Приватбанка" и его филиалов, попали под процедуру bail-in, так как Суркисы были признаны связанными с "Приватбанком" лицами. "
Вопрос: кем были признаны? госпожой Гонтаревой и Рожковой в купе с советником Порошенко?!
Могу представить какое количество вкладчиков, кроме Суркисов, это гоп-компания ещё "признала"...
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03.09.2020 09:47 Відповісти
молодец, возьми пирожок с полки
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03.09.2020 09:50 Відповісти
Гонтарева за время своей деятельности списала с банковской системы Украины примерно 110 млрд. долларов. Такую цифру давал пару лет назад банковский аналитик Алексей Лупоносов.
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03.09.2020 10:41 Відповісти
Интересно какой откат был от владельцев разграбленых банков за крышу?
Сумма думаю всё же завышенная раза в три. Соответсвенно откат должен быть в районе 10млрд долларов. Основная часть понятно не Гонтаревой досталась а ее шоколадному боссу.
Это опытное ворьё. Наверняка принимали на офшорные счета через подставных лиц.
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03.09.2020 12:32 Відповісти
Откат не знаю. А сумма получилась: деньги физиков выше 200 тыс. гривен, корпоративные вклады, курсовая разница между днём открытия вклада и днём возврата вклада.
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03.09.2020 12:41 Відповісти
Ну если туда еще и курсовую разницу, тогда да. Такая сумма может быть.
Гривну обвалили тогда очень сильно.
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03.09.2020 12:50 Відповісти
Суд обязал "Приватбанк" выплатить Суркисам 10 миллиардов - Цензор.НЕТ 6442
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03.09.2020 11:00 Відповісти
Дайте мне роту автоматчиков, я этот суд закрою. И еще в бюджет пару сотен миллионов найдем.
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03.09.2020 11:10 Відповісти
"Печерский райсуд Киева под председательством судьи Сергея Вовка обязал государственный "Приватбанк" выплатить компаниям братьев Суркисов $350 млн (10 млрд грн)."
Вот же Проклятый Порошенко!
Уже год как не у власти, а всё гадит !!!
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03.09.2020 12:04 Відповісти
ну вышло это дерьмище из задницы потроха! беда в том что зелебоб такое же чучело!
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03.09.2020 17:28 Відповісти
Точно!
И Порох-сволочь, и Зеля-сволочь, да и вообще все бабы - *****, мир - бардак!
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03.09.2020 17:47 Відповісти
Було би збс якщо ці гроші платили тільки 73% "мудрого наріду" ™
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03.09.2020 12:48 Відповісти
Вори в мантиях такие же безпредельщики как и зебиленок. 73% бидла хавает.
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03.09.2020 13:19 Відповісти
Оба Вовки обнаглели беспредельно.
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03.09.2020 14:03 Відповісти
Деньги принадлежат офшорной компании, которая принадлежит Суркисам,это что бы налоги в Украине не плать, наверное с "легального" бизнеса раз прячут в офшоры?, пусть покажут декларацию, что заработали и налоги уплатили,а если даже легального, то им офшоры ближе, чем Украина,раз деньги там прячут, а хотят пользоваться благами Укрины в то числе экономическим спросом на рынке Украины и положили деньги на депозит в Приват банк, где же это такие депозиты под 13% дают , ни один банк боьше 2, 5% не дает, а они же совладельцы Приватбанка были себе под 13% , а вкладчикам под 2,5 %, а что так можно? или завышали расходы банка и уменьшали прибыль и налоги.
То есть деньги украли на махинациях с гос.имуществом, бюджетом,(где же это так можно честно заработать - 100 тыс лет в шахте отпахать беза еды и сна) и налоги не заплатили и еще % на ворованные деньги у народа,народу насчитали,что то они с судьей Вовком многовато захотели, а чего можно было и больше, на народ повесилть,народ все отдаст находясь в нижете и страна в разрухе, что бы такие Суркисы и Вовки шикарно жили и нас учили, как жить.
На лицо хищение гос. собственности в размере 250 миллн. $, неуплата налогов, мошенничество в виде приписок с нерыночными % более 100 миллн. $, сговор с судьей с целью завладения бюджетными деньгами , но ничего вот сейчас Президент во всем разберется и даст врагам народа и государства по заслугам в виде конфискации имущества, зачем на их еще баланду тратить, пусть украденное возвращают или их не накажут?,Президент, что с ними за одно? , не может быть...
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03.09.2020 18:00 Відповісти
Скрысить у государства две с половиной тысячи гривен в месяц на пенсию своему папочке - "выдающемуся деятелю образования" - вот в этом весь Зеленский.
Мелочный и наглый. Омерзительно просто !
А на Суркисах , Зебобик заработал десять лимонов , минимум !
Дрянь чертячая и ворюга , не хуже Овоща !
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03.09.2020 18:23 Відповісти
акакаяразницаголосуемпоприколупустьбудетзеленский
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03.09.2020 19:33 Відповісти
пораб сурків разом з вовками на псарню
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03.09.2020 19:55 Відповісти
10 млрд дол. Не с Украины, а с украинцев!!!
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03.09.2020 21:00 Відповісти
Осёл не презедент, а его лохторат.
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03.09.2020 22:39 Відповісти
 
 