Дочерний банк американского Citi в Украине утвердил выплату дивидендов на 2,1 миллиарда

Акционеры АО "Ситибанк" приняли решение о выплате дивидендов за 2019 год в размере 2,1 млрд грн.

Согласно данным на сайте банка, соответствующее решение было утверждено 27 августа, передает БизнесЦензор.

На дивиденды решено направить 95% прибыли за прошлый год, еще 5% пойдут на формирование резервного фонда.

Срок выплаты дивидендов – в течении шести месяцев после принятия решения.

Как сообщалось, чистая прибыль "Ситибанка" в 2019 году увеличилась по сравнению с аналогичным показателем в 2018 году в 1,6 раза – до 2,21 млрд грн.

Ранее Национальный банк Украины в связи с кризисными явлениями в мировой экономике на фоне распространения эпридемии коронавируса неоднократно призывал банки воздержаться от распределения прибыли на выплату дивидендов, чтобы учреждения имели дополнительный запас прочности.

"Ситибанк" основан в 1998 году, является дочерним банком американского Citibank NA.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2020 года "Ситибанк" по размеру общих активов (31,46 млрд грн) занимал 13 место среди 75 банков.