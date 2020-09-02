"Укрэнерго" впервые договорилось об аварийной помощи с оператором энергосистемы Венгрии

НЭК "Укрэнерго" и венгерский оператор системы передачи (ОСП) MAVIR ZRt. впервые заключили договор о поставках электроэнергии в рамках аварийной взаимопомощи.

Как сообщает пресс-служба компании, соглашение позволит обоим операторам поставлять электроэнергию между странами для предотвращения или устранения чрезвычайных ситуаций в энергосистемах, передает БизнесЦензор.

Договор между НЭК "Укрэнерго" и MAVIR определяет условия предоставления аварийной помощи и процедуру активации.

В частности, максимальная мощность аварийной помощи составляет до 200 МВт. Величина аварийной помощи может быть увеличена более 200 МВт по взаимному согласию сторон при наличии технической возможности.

"Эти меры будут способствовать обеспечению надежности функционирования энергосистем в условиях параллельной работы "острова Бурштынской ТЭС" с энергообъединением ENTSO-E.", – отмечается в сообщении.

В "Укрэнерго" напомнили, что заключение договоров об аварийной взаимопомощи между смежными ОСП предусмотрено общими правилами ENTSO-E для создания дополнительных резервных механизмов.

Аварийная помощь от сопредельных стран предоставляется в случаях, когда принятых мер и резервов недостаточно для того, чтобы избежать угрозы или необходимости ограничивать энергоснабжение потребителей

Как сообщалось, в августе 2019 года "Укрэнерго" заключило договор об аварийной взаимопомощи с польским системным оператором PSE.