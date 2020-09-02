"Винницагаз" бесплатно обследует газовые сети потребителей, оплативших распределение газа до конца года

Заботясь о безопасности клиентов, АО "Винницагаз" проводит акцию: все, кто в сентябре оплатит распределение газа по декабрь 2020 года включительно, смогут бесплатно обследовать газовые сети своих квартир или частных домов.

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

Все, кто выполнит условия акции, сможет получить профессиональный технический осмотр внутридомовых сетей.

В частности, предусмотрен:

визуальный осмотр и приборное обследование сетей на наличие утечек газа;

устранение выявленных утечек (гарантируется обеспечение герметичности резьбовых соединений и замена уплотнительных материалов);

по желанию клиента возможна бесплатная замена кранов и гибких рукавов к газовым приборам, при наличии материалов у потребителя.

После оплаты услуг доставки газа до конца 2020 года клиент АО "Винницагаз" подает заявку по телефону 067-01-10-104, (0432) 509-104 или в Центре обслуживания клиентов.

"Наши специалисты проверяют наличие оплаты и формируют графики выполнения обязательств по акции", - объяснил коммерческий директор АО "Винницагаз" Владимир Антошко.

Бесплатное обследование сетей участникам акции будет осуществляться с 1 сентября по 31 декабря 2020 года.

В случае успешного прохождения акции в Винницкой области, подобную услугу смогут заказать и клиенты других газораспределительных компаний.

"Винницагаз" - специализированная сервисная компания, с 65-летним опытом работы. Имеет современное оборудование и квалифицированный персонал, гарантирует качество и надежность услуг.

"Региональная Газовая Компания" - сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, которые направлены на повышение качества клиентского обслуживания, модернизации отрасли и внедрения европейских стандартов работы операторов ГРМ. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, в которых заняты 38 тыс. специалистов. Они обслуживают 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.