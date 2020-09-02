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Рада одобрила закон о финансировании общественных работ для безработных

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Рада одобрила закон о финансировании общественных работ для безработных

Верховная Рада приняла за основу законопроект о внесении изменений в Заключительные положения закона о госбюджете на 2020 год в части расширения программ Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3692 в первом чтении проголосовали 316 депутатов.

В частности, законопроектом предложено установить, что Фонд социального страхования и Фонд общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы в период действия карантина осуществляют также такие страховые выплаты, как "одноразовая выплата помощи по безработице для организации безработным предпринимательской деятельности; социальные услуги и меры содействия занятости предусмотренные законодательством о занятости населения и общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы ".

Согласно пояснительной записке, речь идет о финансировании за счет Фондов организации общественных работ для трудоустройства безработных и мер содействия занятости внутренне перемещенных лиц.

Также средства Фондов планируется направить на выплату компенсаций работодателям затрат в размере единого социального взноса за трудоустройство отдельных категорий безработных, в том числе на новые рабочие места, стимулировании предпринимательских инициатив безработных путем выплаты им пособия по безработице единовременно.

Автор: Михайло Орлюк
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