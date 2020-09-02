Кабмин предложил ввести господдержку для молодых фермеров

Правительство одобрило законопроект, направленный на стимулирование деятельности фермерских хозяйств.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает БизнесЦензор.

Так, документом предусматривается:

унормировать состав земельных участков фермерских хозяйств, в пользовании которых находятся земельные участки, переданные им на основании государственных актов на право постоянного пользования, что позволит фермерским хозяйствам, которые обрабатывают такие земельные участки, иметь доступ к государственной поддержке;

расширить круг получателей государственной поддержки через Украинский государственный фонд поддержки фермерских хозяйств, в частности, закрепив статус семейных фермерских хозяйств, как получателей такой поддержки;

ввести государственную поддержку для хозяйств, председатель которого имеет возраст до 35 лет (включительно), что позволит сельской молодежи реализовать свои предпринимательские инициативы и будет способствовать остановке миграции молодежи из сельских территорий.

"Развитие фермерства остается в приоритете правительства. Уверены, что расширение доступа к господдержке для фермеров и отдельная поддержка именно молодых фермеров будет иметь весомый эффект на развитие аграрного предпринимательства, на развитие сельских территорий и улучшение жизни украинцев в целом", - прокомментировал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко