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Кабмин предложил ввести господдержку для молодых фермеров
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Правительство одобрило законопроект, направленный на стимулирование деятельности фермерских хозяйств.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает БизнесЦензор.
Так, документом предусматривается:
- унормировать состав земельных участков фермерских хозяйств, в пользовании которых находятся земельные участки, переданные им на основании государственных актов на право постоянного пользования, что позволит фермерским хозяйствам, которые обрабатывают такие земельные участки, иметь доступ к государственной поддержке;
- расширить круг получателей государственной поддержки через Украинский государственный фонд поддержки фермерских хозяйств, в частности, закрепив статус семейных фермерских хозяйств, как получателей такой поддержки;
- ввести государственную поддержку для хозяйств, председатель которого имеет возраст до 35 лет (включительно), что позволит сельской молодежи реализовать свои предпринимательские инициативы и будет способствовать остановке миграции молодежи из сельских территорий.
"Развитие фермерства остается в приоритете правительства. Уверены, что расширение доступа к господдержке для фермеров и отдельная поддержка именно молодых фермеров будет иметь весомый эффект на развитие аграрного предпринимательства, на развитие сельских территорий и улучшение жизни украинцев в целом", - прокомментировал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко
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