Госэкоинспекция пригрозила остановить работу коксового завода в Харькове
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Государственная экологическая инспекция вышла на проверку ООО "Коксовый завод "Новомет" (Харьков), по итогам которой может инициировать временную приостановку его работы
Об этом сообщил глава Госэкоинспекции в Facebook Андрей Мальованый, передает БизнесЦензор.
"Вчера Государственная экологическая инспекция вышла на проверку ООО "Коксовый завод" Новомет". Завод осуществляет производство кокса, который используется в различных отраслях промышленности - от машиностроения до изготовления сахара. Однако цена этого производства высокая. Выбросы предприятия в атмосферный воздух не дают харьковчанам свободно дышать", - написал Мальованый.
По его словам, с 2019 года на завод систематически не допускались инспекторы, которые планировали осуществить проверку.
Сейчас против завода открытое уголовное производство по загрязнению атмосферного воздуха (часть 1 статья 241 Уголовного кодекса Украины).
31 августа в рамках этого производства Государственная экологическая инспекция приняла участие в обыске завода.
В ходе следственных действий было установлено, что разрешительных документов на выбросы загрязняющих веществ у предприятия нет. Инспекторы также отобрали пробы от коксового производства и котельной. Сейчас осуществляется их лабораторный анализ.
"И вот наконец ГЭИ удалось зайти на предприятие. Внеплановая проверка продлится до 4 сентября. Скорее всего Госэкоинспекция в Харьковской области будет инициировать приостановление хозяйственной деятельности завода и подавать исковое заявление по этому в суд". - резюмировал Мальованый.
В госреестре владельцем коксового завода "Новомет" указан его директор Максим Бондарев.
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