Госэкоинспекция пригрозила остановить работу коксового завода в Харькове

Государственная экологическая инспекция вышла на проверку ООО "Коксовый завод "Новомет" (Харьков), по итогам которой может инициировать временную приостановку его работы

Об этом сообщил глава Госэкоинспекции в Facebook Андрей Мальованый, передает БизнесЦензор.

"Вчера Государственная экологическая инспекция вышла на проверку ООО "Коксовый завод" Новомет". Завод осуществляет производство кокса, который используется в различных отраслях промышленности - от машиностроения до изготовления сахара. Однако цена этого производства высокая. Выбросы предприятия в атмосферный воздух не дают харьковчанам свободно дышать", - написал Мальованый.

По его словам, с 2019 года на завод систематически не допускались инспекторы, которые планировали осуществить проверку.

Сейчас против завода открытое уголовное производство по загрязнению атмосферного воздуха (часть 1 статья 241 Уголовного кодекса Украины).

31 августа в рамках этого производства Государственная экологическая инспекция приняла участие в обыске завода.

В ходе следственных действий было установлено, что разрешительных документов на выбросы загрязняющих веществ у предприятия нет. Инспекторы также отобрали пробы от коксового производства и котельной. Сейчас осуществляется их лабораторный анализ.

"И вот наконец ГЭИ удалось зайти на предприятие. Внеплановая проверка продлится до 4 сентября. Скорее всего Госэкоинспекция в Харьковской области будет инициировать приостановление хозяйственной деятельности завода и подавать исковое заявление по этому в суд". - резюмировал Мальованый.

В госреестре владельцем коксового завода "Новомет" указан его директор Максим Бондарев.