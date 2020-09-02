Рада одобрила отмену судебного сбора за обжалование административных штрафов

Верховная Рада приняла за основу законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно освобождения от уплаты судебного сбора в связи с обжалованием постановлений по делам об административных правонарушениях".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3424 в первом чтении проголосовали 315 депутатов.

Согласно пояснительной записке, законопроект направлен на устранение коллизий в Кодексе об административных правонарушениях относительно освобождения лиц от уплаты судебного сбора в случае обжалования постановлений по делам об административных правонарушениях.

Вместе с тем Главное экспертное управление Верховной Рады обращает внимание, что законопроект не решает вопрос освобождения от уплаты судебного сбора лиц, привлекаемых к административной ответственности, ведь они привлекаются к участию в судопроизводстве не по своей воле.

"Учитывая изложенное, считаем, что от уплаты судебного сбора должны освобождаться не только те лица, которые оспаривают постановление суда или решения соответствующего органа (должностного лица) по делу о соответствующем административном правонарушении, но и те, которые в силу требований п. 5 ч. 2 ст. 4 закона и ст. 40-1 КоАП обязаны его платить в случае вынесения судом (судьей) постановления о наложении на них административного взыскания", – отмечают эксперты.