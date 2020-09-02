В Украине запустят экспериментальный проект удаленной е-подписи

Кабинет министров Украины одобрил внедрение экспериментального проекта удаленной электронной подписи "Смарт-Дия".

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Согласиться с предложением Министерства цифровой трансформации, Министерства внутренних дел и Государственной миграционной службы относительно реализации до 1 июля 2022 года экспериментального проекта по использованию удаленной квалифицированной электронной подписи "Смарт-Дия", - сказано в тексте постановления.

Проект, в частности, предусматривает возможность идентификации физических лиц удаленно, без личного присутствия, с помощью мобильного приложения "Дия". Планируется также внедрить технологию распознавания лиц.

Как отмечается в сообщении на сайте Министерства цифровой трансформации Украины, удаленная идентификация пользователей для формирования первого квалифицированного сертификата будет осуществляться на основе данных, содержащихся в Едином государственном демографическом реестре и единой информационной системе МВД, а также с помощью технологии распознавания лица FaceID. В течение шести месяцев эти данные будут использоваться для формирования краткосрочной квалифицированной электронной подписи (КЭП) в "Дие". После завершения срока пользователь будет заново проходить процедуру идентификации с помощью мобильного приложения.

Подтверждать запрос на формирование краткосрочного КЭП в "Дие" пользователи будут с помощью технологии распознавания лица.

По мнению Минцифры, потенциальные пользователи КЭП "Смарт-Дия" - около 8 млн украинцев, являющиеся собственниками биометрических загранпаспортов и паспортов гражданина Украины в форме ID-карты и пользующиеся смартфонами с NFC-модулем.

За техническую и технологическую реализацию эксперимента будет отвечать государственное предприятие "Дия", относящееся к сфере управления Минцифры.

Проект реализуется в партнерстве с Министерством внутренних дел и Государственной миграционной службой Украины.