Кабмин назначил министру финансов нового заместителя
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Кабинет министров назначил Александра Грубияна на должность заместителя министра финансов по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
Как передает БизнесЦензор, об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.
Другим своим решением Кабмин уволил Грубияна с должности заместителя главы Государственной казначейской службы, которую он занимал с июля 2015 года.
Согласно официальной биографии, Алекснадр Грубиян работал на разных должностях в Госказначействе с 1997 года.
Кроме того, Кабмин назначил советника Государственной таможенной службы Евгения Ентиса заместителем главы этого ведомства путем заключения контракта о прохождении госслужбы на период карантина.
Ентис присоединился к команде экс-главы таможни Максима Нефьодова в 2019 году, а до того работал в ГП "Прозорро".
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