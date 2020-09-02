Кабмин назначил министру финансов нового заместителя

Кабинет министров назначил Александра Грубияна на должность заместителя министра финансов по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Как передает БизнесЦензор, об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

Другим своим решением Кабмин уволил Грубияна с должности заместителя главы Государственной казначейской службы, которую он занимал с июля 2015 года.

Согласно официальной биографии, Алекснадр Грубиян работал на разных должностях в Госказначействе с 1997 года.

Кроме того, Кабмин назначил советника Государственной таможенной службы Евгения Ентиса заместителем главы этого ведомства путем заключения контракта о прохождении госслужбы на период карантина.

Ентис присоединился к команде экс-главы таможни Максима Нефьодова в 2019 году, а до того работал в ГП "Прозорро".