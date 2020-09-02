Рада усилила контроль за приватизацией госимущества

Верховная Рада внесла изменения в закон "О приватизации государственного и коммунального имущества" относительно усиления парламентского контроля за приватизацией.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3552 в первом чтении проголосовали 285 депутатов, его принятие в целом поддержали 279 нардепов.

Внесенными изменениями, в частности, определяются контрольные функции и соответствующие полномочия в сфере приватизации Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития.

Так, Комитет получил право принятия соответствующих решений, подготовку выводов и рекомендаций в отношении осуществления государственной политики в сфере приватизации, проведения приватизации и анализа ее последствий, деятельности Фонда государственного имущества, соблюдения установленного порядка приватизации, выполнения условий договоров купли-продажи государственного имущества и перечисления средств, поступивших от приватизации объектов госсобственности.

Также законом уточнен запрет на проведение приватизации во время карантина. В частности, теперь запрещено проведение самих аукционов по продаже объектов большой приватизации, тогда как запрет на подготовку их продаже снят.