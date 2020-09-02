На компенсации за разрушенное на Донбассе жилье направлено 20 миллионов

Кабинет министров Украины утвердил порядок выплаты компенсации жилье, которое разрушено в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией Российской Федерации.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий. передает БизнесЦензор.

"В государственном бюджете Украины на 2020 год на эти цели предусмотрено 20 млн грн. Минреинтеграции определено главным распорядителем средств. Спасибо коллегам за поддержку. Решение очень важное ", - отметил вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции ВОТ Украины Алексей Резников.

Размер компенсации пострадавшим будет определяться по показателям опосредованной стоимости сооружения жилья в регионах Украины, но не более 300 тыс. грн.

Бюджетные средства будут распределяться среди граждан на основании информации о жилье пострадавших, которую будут собирать региональные органы социальной защиты населения и органы местного самоуправления.

Пострадавшими признаются граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, жилые дома или квартиры которых были повреждены или разрушены в результате чрезвычайной ситуации, вызванной вооруженной агрессией России. Денежная компенсация будет предоставляться пострадавшим, которые являются собственниками жилья на контролируемой правительством Украины территории и которое было разрушено после 14 апреля 2014 года.

Обследование поврежденного и разрушенного жилья, его учет проводить органы местного самоуправления, а в случае их отсутствия - военно-гражданские администрации. Также они будут составлять списки пострадавших и выдавать справки о признании лица пострадавшим в результате указанной НС военного характера вследствие вооруженной агрессии РФ.

Решение о предоставлении денежной компенсации на основе составленных списков будут принимать специальные комиссии, образованные при органах местного самоуправления и при военно-гражданских администрациях. Эта комиссия будет определять и размер денежной компенсации, которая будет выплачиваться пострадавшим.

Кабмин также поручил Донецкой и Луганской обладминистрации в течение месяца сформировать и организовать работу комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением денежной компенсации пострадавшим, жилье которых было разрушено.