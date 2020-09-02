Шмыгаль прокомментировал забастовку шахтеров во Львовской области (обновлено)

Министерство энергетики должно подготовить предложения по урегулированию ситуации с задолженности перед шахтерами шахты "Надежда" во Львовской области.

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в ходе заседания Кабмина.

"Во Львовской области на сегодняшний день есть напряжение среди горняков шахты "Надежда"… К сожалению, часть шахтеров не получили заработную плату. Это фактически негосударственное предприятие, действительно, государство на сегодняшний день не имеет инструментов прямой дотации средств на это предприятие", – заявил премьер.

"Люди не выходят, не поднимаются из шахты, их коллеги перекрывают дорогу, этот вопрос правительство знает и понимает", – добавил Шмыгаль.

В связи с этим премьер поручил и.о. министра энергетики Олге Буславец в ближайшие дни предоставить решения этой проблемы.

"Для того, чтобы мы хотя бы заверили людей, что правительство над решением этого вопроса работает и в ближайшее время он будет решен", – сказал Шмыгаль.

По данным местных СМИ, на шахте "Надежда" пятые сутки продолжается подземный протест горняков. По состоянию на утро среды, 2 сентября, в забое остается 26 человек. Двух вчера вечером подняли на поверхность из-за ухудшения состояния здоровья. Семьи шахтеров планируют перекрывать дорогу возле поселка Сопошин.

В свою очередь в пресс-службе Минэнерго вечером в среду сообщили, что проведенный на предприятии аудит выявил многочисленные нарушения в деятельности предыдущего руководства шахты "Надежда".

В частности, приписки объемов добытого угля привели к незаконным расходам почти на 50 млн грн, занижение цен на угольную продукцию привело к недополучению доходов на сумму свыше 36 млн грн, закупки по завышенным ценам принесли убытки около 20 млн грн. Материалы аудита переданы в Офис генпрокурора и СБУ.

В то же время, задолженность перед горняками на сегодняшний день составляет 51 млн грн, а реальных финансовых ресурсов и активов для ее погашения предприятие не имеет.

В Минэнерго пояснили, что "Надежда" еще с 2001 года отнесена к категории шахт, по которым принято решение о ликвидации, поэтому предприятие не имеет права на государственную поддержку на частичное покрытие расходов по себестоимости угля. Кроме того, из-за юридической формы предприятия (частное акционерное общество) финансирование по государственной программе ликвидации угледобывающих предприятий можно начать только с 2021 года.

"Поэтому Минэнерго обратилось к премьер-министру с просьбой способствовать выделению средств суммой 51 млн грн из резервного фонда для выплат заработной платы работникам шахты "Надежда". Средства должны быть возвращены в госбюджет до 25 декабря 2020 года", – сказано в сообщении.