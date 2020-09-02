Кабмин отложил обязательство для госорганов проводить закупки через ЦЗО

Кабинет министров отложил с 1 сентября этого года до 1 января 2021 года расширение обязательства для госорганов проводить закупки через централизованную закупочную организацию (ЦЗО).

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 2 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Орган, который принимает решение о создании ЦЗО, обеспечивает финансирование ее деятельности за счет средств госбюджета, средств соответствующего местного бюджета. Вместе с тем, на сегодня госбюджет на 2020 год не предусматривает расходы на деятельность ЦЗО, что делает невозможным ее организацию и деятельность ЦЗО", - указано в пояснительной записке к проекту соответствующего постановления.

Кабмин определил в качестве ЦЗО госучреждение "Профессиональные закупки", которое с 2017 года исполняло эту роль в рамках пилотного проекта.

С 1 марта министерства Украины и Секретариат Кабмина передали часть своих закупок ЦЗО "Профессиональные закупки", для центральных органов исполнительной власти эта услуга является бесплатной. С 1 сентября действие этого требования должно было расшириться на остальные госорганы.

ЦЗО организует закупки по рамочным соглашениям в интересах заказчиков: для этого ЦЗО получает от закупщиков исключительно на добровольных началах заказ на проведение закупок, объединяет такие заказы в крупные лоты и квалифицированно организует закупки.