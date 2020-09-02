Рада приняла закон о строительных материалах без обязательного указания наличия опасных веществ
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Верховная Рада приняла закон "О представлении строительной продукции на рынке".
Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2698 во втором чтении проголосовало 322 народных депутата.
Согласно пояснительной записке к документу, закон определяет правовые и организационные основы введения в оборот или предоставления строительной продукции на рынке путем установления правил для выражения их показателей, связанных с существенными характеристиками этой продукции, и применения к ним знака соответствия техническим регламентам.
Действие закона распространяется на строительную продукцию, которая вводится в оборот или предоставляется на рынке Украины.
В пояснительной записке к проекту его принятие обосновывается, в частности, необходимостью имплементации в законодательство Украины консолидированной версии Регламента (ЕС) № 305/2011 Европейского парламента и Совета по установлению гармонизированных условий для размещения на рынке строительной продукции и отмене Директивы Совета № 89/106 / EEC и других соответствующих актов ЕС.
В то же время Главное экспертное управление Верховной Рады указывает, что законопроект не соответствует целому ряду пунктов Регламента (ЕС) №305/2011, с целью имплементации которого он разработан.
В частности, европейскими правилами предусмотрено, что декларация об эксплуатационных характеристиках строительных материалов должна сопровождаться информацией о содержании опасных веществ. Однако законопроектом этого не предусмотрено.
В проекте тоже не учтены положения ст. 37 Регламента (ЕС) №305/2011 об использовании упрощенных процедур при применении систем оценки и проверки стабильности показателей строительной продукции для микропредприятий, производящих строительную продукцию.
Ко второму чтению в законопроект был внесен ряд правок, в частности, предусмотрено, что отдельных случаях вместе с декларацией показателей в Единую государственную электронную систему в сфере строительства будет вноситься информация об опасных или вредных химических веществах и смесях, которые содержатся в строительной продукции. Порядок, правила, объем и случаи внесения такой информации определяется Кабинетом иинистров.
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