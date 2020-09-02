Кабмин одобрил кредит МБРР на $100 миллионов для восстановление Донбасса

Кабинет министров намерен привлечь займ на $100 млн от Международного банка реконструкции и развития на проект "Восточная Украина: воссоединение, возобновление и возрождение (Проект 3В)".

Соответствующее распоряжение правительство одобрило на заседании 2 сентября. передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Помимо этого, Кабмин утвердил состав делегации для участия в переговорах с МБРР.

Согласно проекту постановления, кредит планируется привлечь на срок 27 лет с льготным периодом 12 лет с плавающей ставкой LIBOR плюс переменный спред.

Согласно данным на сайте Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, проект предусматривает инвестиции в возобновлении сельского хозяйства через реализацию отдельных с/х субпроектов, направленных на преодоление последствий вооруженной агрессии России на территории Луганской области, подконтрольной правительству Украины.