Шмыгаль поручил заняться предложением ДТЭК Ахметова о возврате арендованных шахт

Кабинет министров принял решение о создании Межведомственной рабочей группы по обработке вопроса определения модели объединения при участии государственных угледобывающих предприятий и "Центрэнерго".

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в ходе заседания Кабмина.

"Просьба к министерству, просьба к Фонду государственного имущества в самые короткие сроки, очень оперативно наработать модели объединения "Центрэнерго" с государственными угледобывающими предприятиями, в том числе теми, которые сегодня находятся в аренде и могут быть или должны быть возвращены в управление государства", – сказал Шмыгаль.

Премьер поручил и.о. министра энергетики Ольге Буславец предоставить соответствующие предложения в течении двух недель.

Как сообщалось, ранее компания ДТЭК предложила правительству создать на базе государственного ПАО "Центрэнерго" единый топливно-энергетический комплекс, куда должны войти до десяти шахт, в том числе пять шахт объединения "Добропольеуголь", которые ДТЭК во времена Януковича взял в аренду до 2059 года.

При этом ДТЭК не объясняет, почему группа Рината Ахметова хочет отказаться от шахт "Добропольеугля". В то же время отмечается, что сейчас на рынке существует профицит украинского угля. Поэтому ДТЭК вывел в простой "Добропольеуголь" с 1 апреля по 13 июля.

Напомним, до прихода на госслужбу в августе 2019 года Шмыгаль возглавлял Бурштынскую ТЭС из холдинга ДТЭК Рината Ахметова, где за 7 месяцев получил почти 3 млн грн.