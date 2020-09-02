Шмыгаль поручил заняться предложением ДТЭК Ахметова о возврате арендованных шахт
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Кабинет министров принял решение о создании Межведомственной рабочей группы по обработке вопроса определения модели объединения при участии государственных угледобывающих предприятий и "Центрэнерго".
Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в ходе заседания Кабмина.
"Просьба к министерству, просьба к Фонду государственного имущества в самые короткие сроки, очень оперативно наработать модели объединения "Центрэнерго" с государственными угледобывающими предприятиями, в том числе теми, которые сегодня находятся в аренде и могут быть или должны быть возвращены в управление государства", – сказал Шмыгаль.
Премьер поручил и.о. министра энергетики Ольге Буславец предоставить соответствующие предложения в течении двух недель.
Как сообщалось, ранее компания ДТЭК предложила правительству создать на базе государственного ПАО "Центрэнерго" единый топливно-энергетический комплекс, куда должны войти до десяти шахт, в том числе пять шахт объединения "Добропольеуголь", которые ДТЭК во времена Януковича взял в аренду до 2059 года.
При этом ДТЭК не объясняет, почему группа Рината Ахметова хочет отказаться от шахт "Добропольеугля". В то же время отмечается, что сейчас на рынке существует профицит украинского угля. Поэтому ДТЭК вывел в простой "Добропольеуголь" с 1 апреля по 13 июля.
Напомним, до прихода на госслужбу в августе 2019 года Шмыгаль возглавлял Бурштынскую ТЭС из холдинга ДТЭК Рината Ахметова, где за 7 месяцев получил почти 3 млн грн.
Будь ласка, зачекайте...
Какой то неуязвимый этот Ахметов,даже с шахтами в США насчёт аварийности..Кругом выкручивается.
Прибыля в карман - убытки государству.
У нас в городе водопровод в аренде у какого-то хрена. Весь город ему десятилетиями платит.
Когда еще советские трубы догниют, тогда всё это хозяйство станет муниципальным. И строить его практически с нуля будут за бюджетные деньги. Чтоб снова подарить прибыль с них какому-то хрену.
По такой же схеме, ДТЭК теперь и шахты вернет в зад, когда уже надо вбухивать миллионы на их востановление, пусть народ через держ.бюджет восстанавливает т.к. их много.
Тенденція. Приклад - Тепломережі "КИЇВЕНЕРГО". І це зветься "ефективний менеджмент". Сміх і сльози!
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Оперативно. Интересно, а как Ахметов заинтересовал Шмыгаля, что тот вокруг ловушки с сыром развил такую оперативность?
В будущую отставку решил уйти не с пустыми руками?