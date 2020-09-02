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Шмыгаль поручил заняться предложением ДТЭК Ахметова о возврате арендованных шахт

Новини БізнесЦензор Влада Енергетика

Шмыгаль поручил заняться предложением ДТЭК Ахметова о возврате арендованных шахт

Кабинет министров принял решение о создании Межведомственной рабочей группы по обработке вопроса определения модели объединения при участии государственных угледобывающих предприятий и "Центрэнерго".

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в ходе заседания Кабмина.

"Просьба к министерству, просьба к Фонду государственного имущества в самые короткие сроки, очень оперативно наработать модели объединения "Центрэнерго" с государственными угледобывающими предприятиями, в том числе теми, которые сегодня находятся в аренде и могут быть или должны быть возвращены в управление государства", – сказал Шмыгаль.

Премьер поручил и.о. министра энергетики Ольге Буславец предоставить соответствующие предложения в течении двух недель.

Как сообщалось, ранее компания ДТЭК предложила правительству создать на базе государственного ПАО "Центрэнерго" единый топливно-энергетический комплекс, куда должны войти до десяти шахт, в том числе пять шахт объединения "Добропольеуголь", которые ДТЭК во времена Януковича взял в аренду до 2059 года.

При этом ДТЭК не объясняет, почему группа Рината Ахметова хочет отказаться от шахт "Добропольеугля". В то же время отмечается, что сейчас на рынке существует профицит украинского угля. Поэтому ДТЭК вывел в простой "Добропольеуголь" с 1 апреля по 13 июля.

Напомним, до прихода на госслужбу в августе 2019 года Шмыгаль возглавлял Бурштынскую ТЭС из холдинга ДТЭК Рината Ахметова, где за 7 месяцев получил почти 3 млн грн.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+19
Єто классика мошенничества.
Прибыля в карман - убытки государству.
У нас в городе водопровод в аренде у какого-то хрена. Весь город ему десятилетиями платит.
Когда еще советские трубы догниют, тогда всё это хозяйство станет муниципальным. И строить его практически с нуля будут за бюджетные деньги. Чтоб снова подарить прибыль с них какому-то хрену.
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02.09.2020 17:42
+17
рыжая морда замутило очередное ********* государства и народа.
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02.09.2020 15:41
+13
Ахметов купил с потрохами нашего Зегенерата, как и его большинство в раде, всучил своего премьера и теперь под его дудку, опять танцуют все Шмыгаль поручил заняться предложением ДТЭК Ахметова о возврате арендованных шахт - Цензор.НЕТ 2797
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02.09.2020 19:59
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рыжая морда замутило очередное ********* государства и народа.
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02.09.2020 15:41 Відповісти
Мабуть просто шахти встигли вже виробити...Тепер треба консервувати - а це діло не прибуткове.
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02.09.2020 21:19 Відповісти
Наверняка со стороны Ахметова были ряд обязательств по поводу аренды шахт,в частности и инвестиционных.Есть ощущение,что они не выполнены.
Какой то неуязвимый этот Ахметов,даже с шахтами в США насчёт аварийности..Кругом выкручивается.
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03.09.2020 11:14 Відповісти
Єто классика мошенничества.
Прибыля в карман - убытки государству.
У нас в городе водопровод в аренде у какого-то хрена. Весь город ему десятилетиями платит.
Когда еще советские трубы догниют, тогда всё это хозяйство станет муниципальным. И строить его практически с нуля будут за бюджетные деньги. Чтоб снова подарить прибыль с них какому-то хрену.
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02.09.2020 17:42 Відповісти
Там влада в долі, і так з усім що приносить прибуток, купляють/орендують - викачують гроші/розвалюють - націоналізовують і так до безкінечності.
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03.09.2020 00:48 Відповісти
ДТЄКовское - Киевэнерго так уже повесил горячую воду на бюджет Киева, когда трубы сгнили, т.к. не пацанское это дело вкладывать деньги в производство.
По такой же схеме, ДТЭК теперь и шахты вернет в зад, когда уже надо вбухивать миллионы на их востановление, пусть народ через держ.бюджет восстанавливает т.к. их много.
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03.09.2020 11:25 Відповісти
Как это классно, когда советские шахты, внезапно, почему-то принадлежат не государству, а какому-то рыжему *****
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02.09.2020 18:00 Відповісти
Не принадлежат, эти в аренде за 1 грн. Принадлежат павлоградские.
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02.09.2020 20:33 Відповісти
Все у що треба капітально вкладати фінанси, Ахметов повертає, знявши вершки по-скорому.
Тенденція. Приклад - Тепломережі "КИЇВЕНЕРГО". І це зветься "ефективний менеджмент". Сміх і сльози!
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02.09.2020 19:37 Відповісти
Ахметов купил с потрохами нашего Зегенерата, как и его большинство в раде, всучил своего премьера и теперь под его дудку, опять танцуют все Шмыгаль поручил заняться предложением ДТЭК Ахметова о возврате арендованных шахт - Цензор.НЕТ 2797
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02.09.2020 19:59 Відповісти
А ведь как было о#уенно когда уголь в Роттердаме+ стоил 150$, брать его по 50$ с арендованных шахт и по 100$ себе с тонны в карман ложить, а когда теперь цена на уголек упала, Ахметову и арендованные шахты стали ненужны... но больше всего в этой схеме смешит, что НАБУ и САП там преступления не видят... Шмыгаль поручил заняться предложением ДТЭК Ахметова о возврате арендованных шахт - Цензор.НЕТ 3548
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02.09.2020 19:56 Відповісти
Шмыгаль поручил заняться предложением ДТЭК Ахметова о возврате арендованных шахт

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Оперативно. Интересно, а как Ахметов заинтересовал Шмыгаля, что тот вокруг ловушки с сыром развил такую оперативность?
В будущую отставку решил уйти не с пустыми руками?
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02.09.2020 20:52 Відповісти
Убыточные шахты вернуть лохам, а Энергоатом забрать. Вот и весь секрет.
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02.09.2020 21:44 Відповісти
валить надо из этой страны
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02.09.2020 23:06 Відповісти
Высосали деньги,пусть государство вложится в строительство новых участков и тогда снова в "аренду"! Как же эти мрази чинуши достали. Чем меньше этой касты тем лучше. Да,нет Миши,нет реального изменения. И геральдика( которая "не причем") говорит об одном быть нашей стране в волнениях и злыднях. То партноменклатура,то любители шаровар,то урки,то откровенные воры,теперь клоуны. Выбирающие клоунов хотят что ? Дальше кто,скотоложцы,некрофилы или кого "народная демократия" предложит? ГНИЛОЕ общество достойно жить в дерьме.
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03.09.2020 06:35 Відповісти
А як же ж іще?На -тобі небоже,що мені-негоже.На реконструкцію спишеш пів казни і все буде ніштяк.
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03.09.2020 10:46 Відповісти
 
 