Треть газа в украинских хранилищах принадлежит иностранным компаниям. ИНФОГРАФИКА
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Иностранные компании довели принадлежащие им запасы природного газа в подземных хранилищах Украины до 7,9 млрд кубометров, что составляет 30,9% от накопленного на 31 августа (25,6 млрд кубометров).
Об этом говорится в сообщении "Укртрансгаза", передает БизнесЦензор.
Как сообщается, начала 2020 года нерезиденты закачали в газохранилища страны 6,8 млрд кубометров газа, что в 4,5 раза превышает прошлогодний показатель. Резиденты закачали 6,5 млрд кубометров газа, что на 63% меньше, чем в январе-августе 2019 года.
В целом объем закачки в хранилища с начала года составил 13,3 млрд кубометров, что на 9% больше, чем за восемь месяцев прошлого года.
Весь объем газа, принадлежащий иностранным трейдерам в газохранилищах Украины, хранится в режиме "таможенный склад" (возможность хранения в течение трех лет без уплаты налогов и таможенных сборов), что в 4,4 раза больше, чем на 31 августа 2019 года. В свою очередь, украинские компании хранят в режиме "таможенный склад" 1,3 млрд кубометров газа.
По данным "Укртрансгаза", существующие запасы составляют 21% от газового запаса Европы.
"За год количество наших иностранных клиентов выросло вдвое. Все это доказывает, что Украина стала полноправным игроком на газовом рынке Европы. Это результат работы команды оператора ПХГ Украины, которая своевременно отреагировала на текущую ситуацию на мировом газовом рынке, привлекла иностранных заказчиков и обеспечила максимально возможный уровень наполнения украинских ПХГ", - рассказал врио генерального директора "Кертрансгаза" Сергей Перелома.
Будь ласка, зачекайте...
при этом, как всегда, выдавая ЧУЖИЕ успехи (сейчас - плюсуют иностранный газ как "свой") - за свои...
"Для обеспечения стабильного прохождения осенне-зимнего сезона 2019/2020 гг. необходимо накопить в ПХГ около 20 млрд кубометров газа", - напомнили в компании.
08.08.2020 23 065,51
08.08.2019 16 464,90
08.08.2018 13 264,39
08.08.2017 13 582,09
08.08.2016 11 105,81
08.08.2015 13 307,76
08.08.2014 15 107,10
Это все равно, что хвалиться полным холодильником, но при этом твоего там меньше половины.
Можешь быть уверен, что переживешь зиму, если запас в 2 раза меньше, чем в прошлом году?
Хотите сказать, это офигенно хорошо, что наш запас стал меньше?!
Нафтогаз научился играть пенисом на рояле?!