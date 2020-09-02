Треть газа в украинских хранилищах принадлежит иностранным компаниям. ИНФОГРАФИКА

Иностранные компании довели принадлежащие им запасы природного газа в подземных хранилищах Украины до 7,9 млрд кубометров, что составляет 30,9% от накопленного на 31 августа (25,6 млрд кубометров).

Об этом говорится в сообщении "Укртрансгаза", передает БизнесЦензор.

Как сообщается, начала 2020 года нерезиденты закачали в газохранилища страны 6,8 млрд кубометров газа, что в 4,5 раза превышает прошлогодний показатель. Резиденты закачали 6,5 млрд кубометров газа, что на 63% меньше, чем в январе-августе 2019 года.

В целом объем закачки в хранилища с начала года составил 13,3 млрд кубометров, что на 9% больше, чем за восемь месяцев прошлого года.

Весь объем газа, принадлежащий иностранным трейдерам в газохранилищах Украины, хранится в режиме "таможенный склад" (возможность хранения в течение трех лет без уплаты налогов и таможенных сборов), что в 4,4 раза больше, чем на 31 августа 2019 года. В свою очередь, украинские компании хранят в режиме "таможенный склад" 1,3 млрд кубометров газа.

По данным "Укртрансгаза", существующие запасы составляют 21% от газового запаса Европы.

"За год количество наших иностранных клиентов выросло вдвое. Все это доказывает, что Украина стала полноправным игроком на газовом рынке Европы. Это результат работы команды оператора ПХГ Украины, которая своевременно отреагировала на текущую ситуацию на мировом газовом рынке, привлекла иностранных заказчиков и обеспечила максимально возможный уровень наполнения украинских ПХГ", - рассказал врио генерального директора "Кертрансгаза" Сергей Перелома.