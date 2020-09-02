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Новини Енергетика
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газ (7480) газосховище (586) Укртрансгаз (801)

Треть газа в украинских хранилищах принадлежит иностранным компаниям. ИНФОГРАФИКА

Новини БізнесЦензор Енергетика

Треть газа в украинских хранилищах принадлежит иностранным компаниям. ИНФОГРАФИКА

Иностранные компании довели принадлежащие им запасы природного газа в подземных хранилищах Украины до 7,9 млрд кубометров, что составляет 30,9% от накопленного на 31 августа (25,6 млрд кубометров).

Об этом говорится в сообщении "Укртрансгаза", передает БизнесЦензор.

Треть газа в украинских хранилищах принадлежит иностранным компаниям 01

Как сообщается, начала 2020 года нерезиденты закачали в газохранилища страны 6,8 млрд кубометров газа, что в 4,5 раза превышает прошлогодний показатель. Резиденты закачали 6,5 млрд кубометров газа, что на 63% меньше, чем в январе-августе 2019 года.

В целом объем закачки в хранилища с начала года составил 13,3 млрд кубометров, что на 9% больше, чем за восемь месяцев прошлого года.

Весь объем газа, принадлежащий иностранным трейдерам в газохранилищах Украины, хранится в режиме "таможенный склад" (возможность хранения в течение трех лет без уплаты налогов и таможенных сборов), что в 4,4 раза больше, чем на 31 августа 2019 года. В свою очередь, украинские компании хранят в режиме "таможенный склад" 1,3 млрд кубометров газа.

По данным "Укртрансгаза", существующие запасы составляют 21% от газового запаса Европы.

"За год количество наших иностранных клиентов выросло вдвое. Все это доказывает, что Украина стала полноправным игроком на газовом рынке Европы. Это результат работы команды оператора ПХГ Украины, которая своевременно отреагировала на текущую ситуацию на мировом газовом рынке, привлекла иностранных заказчиков и обеспечила максимально возможный уровень наполнения украинских ПХГ", - рассказал врио генерального директора "Кертрансгаза" Сергей Перелома.

Автор: Галина Ялівець
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Топ коментарі
+11
А так хвалились, рекордное количество газа, рекордное количество газа! Шмыгаль аж обшмыгалился. Оказывается, записали в групповой секс соседку без ее ведома.
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02.09.2020 16:27
+8
т.е. фактически, при рекордно низких ценах на газ - шмаркля и Ко обос*рались в очередной раз - сделав запасы газа меньше к 1 сентября (17.7 млрд.куб) чем год (18.3 млрд.куб) назад..
при этом, как всегда, выдавая ЧУЖИЕ успехи (сейчас - плюсуют иностранный газ как "свой") - за свои...

"Для обеспечения стабильного прохождения осенне-зимнего сезона 2019/2020 гг. необходимо накопить в ПХГ около 20 млрд кубометров газа", - напомнили в компании.
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02.09.2020 16:07
+4
хорошие бизнесмены в кабмине - закачали чужой газ на безналоговой основе за хранение.... а ничего что государство все равно несет расходы за хранение и транспортировку? пиар наше все. позорище
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02.09.2020 19:38
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т.е. фактически, при рекордно низких ценах на газ - шмаркля и Ко обос*рались в очередной раз - сделав запасы газа меньше к 1 сентября (17.7 млрд.куб) чем год (18.3 млрд.куб) назад..
при этом, как всегда, выдавая ЧУЖИЕ успехи (сейчас - плюсуют иностранный газ как "свой") - за свои...

"Для обеспечения стабильного прохождения осенне-зимнего сезона 2019/2020 гг. необходимо накопить в ПХГ около 20 млрд кубометров газа", - напомнили в компании.
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02.09.2020 16:07 Відповісти
как обычно, украинская вата найдет зраду где угодно...главное, чтоб ваш Пан Поросенко был доволен
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02.09.2020 19:41 Відповісти
твой порошок максимум 15 млрд.куб делал....дно
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02.09.2020 19:42 Відповісти
Не удивительно, что зебил не умеет читать. Написано прямо - 18.3 при прежнем правительве год назад.
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03.09.2020 10:27 Відповісти
Дата объем

08.08.2020 23 065,51

08.08.2019 16 464,90

08.08.2018 13 264,39

08.08.2017 13 582,09

08.08.2016 11 105,81

08.08.2015 13 307,76

08.08.2014 15 107,10
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03.09.2020 10:51 Відповісти
А так хвалились, рекордное количество газа, рекордное количество газа! Шмыгаль аж обшмыгалился. Оказывается, записали в групповой секс соседку без ее ведома.
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02.09.2020 16:27 Відповісти
и? это как-то отменяет факт что в укр. ханижлище 25,6 млрд кубометров? ах ну да да. забыл про твою методичку. сорри
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02.09.2020 19:44 Відповісти
ты действительно не понимаешь разницы?
Это все равно, что хвалиться полным холодильником, но при этом твоего там меньше половины.
Можешь быть уверен, что переживешь зиму, если запас в 2 раза меньше, чем в прошлом году?
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03.09.2020 11:51 Відповісти
Чёрт ё_б_аный, в укр. хранилище 30% чужого газа! чужое - это то, что трогать нельзя! Треть газа в украинских хранилищах принадлежит иностранным компаниям - Цензор.НЕТ 5383
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03.09.2020 12:07 Відповісти
хорошие бизнесмены в кабмине - закачали чужой газ на безналоговой основе за хранение.... а ничего что государство все равно несет расходы за хранение и транспортировку? пиар наше все. позорище
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02.09.2020 19:38 Відповісти
Тот же Кобелев в 2019 году только ратовал за увеличение количества иностранных компаний в украинских ПГХ. В августе прошлого года у нас у нас было около 1,5 млдр. кубов газа иностранных компаний и все радовались доверию их к Украине и надеялись на дальнейшее расширение связей в этой сфере. В ПГХ Украины было ещё 4 млдр кубов не принадлежащих Нафтогазу.Все это было год назад.
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02.09.2020 20:01 Відповісти
"Иностранные трейдеры?" А-ха-ха!! А не Бенин то запас. шоб продать в три дорога населению? И еще куплен за счет государства, иначе хитрый Беня не "работает",
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03.09.2020 08:47 Відповісти
"Треть газа в украинских хранилищах принадлежит иностранным компаниям." - а иностранные компании принадлежат иностранцам Коломойскому, Пинчуку и на них похожих.
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03.09.2020 08:56 Відповісти
взагалі-то іносранци навіть такі як коломойський, якби вони платили за зберігання, то те б було дуже непогано... а от те шо при таких цінах, власне державного газу закачали менше ніж торік це повний і безпросвітний піздець
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03.09.2020 10:18 Відповісти
Резиденты закачали 6,5 млрд кубометров газа, что , на 63% меньше, чем в январе-августе 2019 года.Источник: https://biz.censor.net/n3217203
Хотите сказать, это офигенно хорошо, что наш запас стал меньше?!
Нафтогаз научился играть пенисом на рояле?!
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03.09.2020 11:46 Відповісти
 
 