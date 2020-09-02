Шмыгаль переложил расходы на закупку масок для учителей на местные бюджеты
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Средства индивидуальной защиты для учителей должны закупить местные власти.
Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, открывая заседание Кабмина.
"По состоянию на вчера мы понимаем, что на остатках (средств, – ред.) местного сомоуправления находится 8,5 млрд грн, которые могут и должны быть направлены на закупку средств индивидуальной защиты для учителей и образовательного персонала, а также на закупку антисептиков и организацию всего необходимого, в чем нуждаются учебные заведения", – заявил Шмыгаль.
Премьер добавил, что Кабмин готов обеспечить возможность дистанционного обучения для тех родителей, которые напишут соответствующее заявление.
Как сообщалось, ранее и.о. министра образования Сергей Шкарлет заявил, что Министерство образования и науки не получило никаких средств из Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 для обеспечения учителей средствами индивидуальной защиты, хотя просило выделить на эти цели 2 млрд грн.
"Фонд COVID сегодня пуст, там нет ни копейки", – сказал Шкарлет, отвечая на вопрос, сколько денег выделено из Фонда борьбы с COVID-19 именно на безопасность педагогов.
Напомним, по данным Минфина, Кабмин распределил все 66 млрд грн средств Фонда борьбы с COVID-19 еще в конце июля.
В том числе 16 млрд грн выделено для системы здравоохранения, 7 млрд грн – для финансирования фонда по безработице. Еще 1,2 млрд выделено Минсоцполитики для физических лиц предпринимателей, которые не могут работать из-за карантина и имеют детей в возрасте до 10 лет. Также 2,5 млрд направлено на доплаты военнослужащим, полицейским и соответствующим категориям, которые обеспечивают жизнедеятельность населения.
Кроме того, 35 млрд грн Кабмин направил на реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог.
Будь ласка, зачекайте...
Шмыгаль на местный бюджет,а местные власти перекладывают на родителей учеников!!!
а другой рукой забрали деньги у местных бюджетов
в итоге все это ляжет на учителей, а учителя скинут на родителей ))
наголосовали ))