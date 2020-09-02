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Кабмін (7263) школа (190) вчитель (52) Денис Шмигаль (1177)

Шмыгаль переложил расходы на закупку масок для учителей на местные бюджеты

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Шмыгаль переложил расходы на закупку масок для учителей на местные бюджеты

Средства индивидуальной защиты для учителей должны закупить местные власти.

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, открывая заседание Кабмина.

"По состоянию на вчера мы понимаем, что на остатках (средств, – ред.) местного сомоуправления находится 8,5 млрд грн, которые могут и должны быть направлены на закупку средств индивидуальной защиты для учителей и образовательного персонала, а также на закупку антисептиков и организацию всего необходимого, в чем нуждаются учебные заведения", – заявил Шмыгаль.

Премьер добавил, что Кабмин готов обеспечить возможность дистанционного обучения для тех родителей, которые напишут соответствующее заявление.

Как сообщалось, ранее и.о. министра образования Сергей Шкарлет заявил, что Министерство образования и науки не получило никаких средств из Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 для обеспечения учителей средствами индивидуальной защиты, хотя просило выделить на эти цели 2 млрд грн.

"Фонд COVID сегодня пуст, там нет ни копейки", – сказал Шкарлет, отвечая на вопрос, сколько денег выделено из Фонда борьбы с COVID-19 именно на безопасность педагогов.

Напомним, по данным Минфина, Кабмин распределил все 66 млрд грн средств Фонда борьбы с COVID-19 еще в конце июля.

В том числе 16 млрд грн выделено для системы здравоохранения, 7 млрд грн – для финансирования фонда по безработице. Еще 1,2 млрд выделено Минсоцполитики для физических лиц предпринимателей, которые не могут работать из-за карантина и имеют детей в возрасте до 10 лет. Также 2,5 млрд направлено на доплаты военнослужащим, полицейским и соответствующим категориям, которые обеспечивают жизнедеятельность населения.

Кроме того, 35 млрд грн Кабмин направил на реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+4
Деньги переложил Ахметову, а ответственность органам местного самоуправления.
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02.09.2020 19:22
+4
Класно. Деньги которые дала Европа на борьбу с короной раздербанили на верхах а местным теперь *битесь как хотите за свой счет собирайте теперь учителям не только на шторы а и на маски.
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02.09.2020 20:02
+4
Охренительно.
Шмыгаль на местный бюджет,а местные власти перекладывают на родителей учеников!!!
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02.09.2020 21:47
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Деньги переложил Ахметову, а ответственность органам местного самоуправления.
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02.09.2020 19:22 Відповісти
стахановскими темпами крысятничает бюджет шмыга.... чует что недолго банковать. не удивлюсь что как югик через месяц метнется в Лондон язык учить
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02.09.2020 19:40 Відповісти
Класно. Деньги которые дала Европа на борьбу с короной раздербанили на верхах а местным теперь *битесь как хотите за свой счет собирайте теперь учителям не только на шторы а и на маски.
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02.09.2020 20:02 Відповісти
Охренительно.
Шмыгаль на местный бюджет,а местные власти перекладывают на родителей учеников!!!
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02.09.2020 21:47 Відповісти
Феерически!!!! Бабло по карманам, лохторат пусть все оплачивает сам
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02.09.2020 22:24 Відповісти
"Я же говорил вам, Шура, что кража гараздо лучше ограбления!")))
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03.09.2020 09:03 Відповісти
Как то не понятно, за чей счёт стирать одноразовые маски
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02.09.2020 23:13 Відповісти
"Фонд COVID сегодня пуст, там нет ни копейки", - сказал Шкарлет, отвечая на вопрос, сколько денег выделено из Фонда борьбы с COVID-19 именно на безопасность педагогов.Источник: https://biz.censor.net/n3217197
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03.09.2020 04:01 Відповісти
А местные бюджеты переложили затраты на маски на самих учителей.
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03.09.2020 08:15 Відповісти
ай молодца!
а другой рукой забрали деньги у местных бюджетов
в итоге все это ляжет на учителей, а учителя скинут на родителей ))
наголосовали ))
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03.09.2020 09:02 Відповісти
всё чудесатее и чудесатее )))
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03.09.2020 09:51 Відповісти
Местные бюджеты переложат на директоров школ, а те на родителей. Попомните мое слово. Шмыгаль переложил расходы на закупку масок для учителей на местные бюджеты - Цензор.НЕТ 40
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03.09.2020 11:39 Відповісти
Конечно, очень удобно в начале карантина забрать средства у местного самоуправління, направить их не на борьбу с пандемией, а на Большое строительство президента. Пропиариться на стройке, просрать фонд борьбьі до нуля, а потом опа. Опять все переложить на местньій уровень.
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03.09.2020 12:32 Відповісти
 
 