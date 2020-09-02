Рада одобрила закон об отмене трудовых книжек
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Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме".
Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3623 в первом чтении проголосовали 283 народных депутата.
Законопроектом предлагается ввести учет трудовой деятельности работника в электронной форме в реестре застрахованных лиц государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.
В связи с этим предполагается урегулировать механизм накопления, обработки и использования этой информации, в частности, для ведения трудовых книжек, исчисления страхового стажа, заключения трудового договора, назначения пенсий, а также установить условия доступа к этой информации.
Согласно законопроекту, реестр застрахованных лиц будет формировать и вести Пенсионный фонд. В течении пяти лет Пенсионный фонд должен будет включить в реестр недостающую информацию о гражданах на основании сведений, представленных страхователем или застрахованным лицом. После завершения этих работ имеющиеся трудовые книжки будут возвращены работникам лично под подпись.
В реестр предлагается вносить информацию об основном месте работы работника, о правах на земельную долю (пай) члена коллективного или иного сельскохозяйственного предприятия, об обучении лиц в учреждениях высшего образования, а также их образовании и стаже, о стажировке студентов и учащихся высших и профессионально-технических учебных заведений.
В реестре также будут отображаться данные о принятии присяги государственного служащего, прокурора, должностного лица местного самоуправления, о присвоении, изменении и лишении ранга государственного служащего, о рангах дипломатических служащих, о трудовой деятельности кандидатов на должности членов Кабинета Министров Украины, члена Счетной палаты, члена Высшего совета правосудия, прокуроров, директора Украинского института книги.
Будь ласка, зачекайте...
Все що попадає в інтернет там залишається на вічно.
Відповідно тепер треба домовитися з роботодавцем, щоб не вліпив туди якусь статтю.
Це фізично не можливо.
Все що попадає в інтернет там залишається на вічно.
и так к сведениью верующих все данные хранятся на носителях а носители иногда ламаются и если система сделано криво то при поломке носителей данные пропадают!!
Можу навіть із робочими посиланнями у вигляді звичайної html сторінки.
І це в час зародження глобального інтернету. Коли і близько не було стільки крутих технологій... Тому зараз зберегти якийсь архів так що його фізично не можна буде знищити не знищивши весь інтернет простіше простого.
нету ссылки! скорее всего просто фотку где содрал!!
"Можу навіть із робочими посиланнями у вигляді звичайної html сторінки." - ти читати не вмієш. Я би міг кинути посилання на архів, но ти ж скоріше за все не розберешся як він працює, а тому краще йди в церкву там все як ти привик.
один хрен будут трудовую требовать,только теперь еще и мозг вынесут в удлиннившихся очередях
Для параноїків робиться штук 5 дублюючих серверів, теж одноразових, в різних обласних центрах. Їх навіть фізично тоді знищити не вийде. (Тут мала бути технічна частина і слова які ви не зрозумієте тому я їх і писати не буду)
Плюс можливість мати власну цифрову копію для повних параноїків.