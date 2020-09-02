Импорт газа вырос с начала года на 30%, – Оператор ГТС

Украина в январе-августе 2020 года увеличила импорт природного газа на 30% (на 2,9 млрд куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 12,5 млрд куб. м.

Согласно данным "Оператора ГТС Украины", в том числе со стороны Словакии за восемь месяцев поступило 8 млрд куб. м газа (+35% к январю-августу-2019), Венгрии – 3,2 млрд куб. м куб. м (+20%), Польши – 1,3 млрд куб. м (+34%), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом со стороны Венгрии, Словакии и Польши – 2,3 млрд куб. м, 1,6 млрд куб. м и 0,8 млрд куб. м газа – импортированы "виртуальным реверсом" (backhaul), который стал доступен с начала 2020 года.

По данным ОГТСУ, 8,2 млрд куб. м импортированных с начала года объемов были направлены в ПХГ для хранения в режиме "таможенный склад", из них 4,9 млрд куб. м поступили в режиме shorthaul (льготный тариф для определенных точек) и 3,3 млрд куб. м – в режиме "граница – таможенный склад".

В августе-2020 импорт составил 3,4 млрд куб. м газа, что в 1,7 раза (на 1,4 млрд куб. м) больше, чем в августе-2019.

В целом транспортировку газа из ЕС в Украину в январе-августе заказали 72 трейдера, из которых 45 – украинских и 27 иностранных компаний, а услугами shorthaul и "таможенный склад" воспользовалось более 50 заказчиков.

Как сообщалось, Украина уже почти пять лет (с 26 ноября 2015 года) не импортирует природный газ по контракту с ПАО "Газпром" (РФ), закупая ресурс исключительно на своей западной границе.

Украина в 2019 году увеличила импорт природного газа на 34,5% (на 3 млрд 656,9 млн куб. м) по сравнению с 2018 годом – до 14 млрд 247,1 млн куб. м. В том числе со стороны Словакии поступило 9 млрд 150,6 млн куб. м газа (+41,7% к 2018-му), Венгрии – 3 млрд 672,7 млн куб. м (+6,7%), Польши – 1 млрд 423,8 млн куб. м (+2,1 раза).