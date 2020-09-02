Глава фракции "Слуга народа" предупредил о возможных отставках в Кабмине

Фракция большинства "Слуга народа" ожидает быстрых и эффективных действий от министров экономического и энергетического блоков во избежание их отставок и готова сменить все правительство, если оно займет позицию "своих не сдаем", заявил глава фракции Давид Арахамия.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Программа (правительства) не проголосована, чтобы не давать иммунитет. Сейчас прошло несколько месяцев, (очевидно) мы правильно сделали, что не давали иммунитет", – сказал он журналистам в Киеве в среду.

Арахамия отметил наличие многих вопросов к ключевым министрам экономического и энергетического блоков.

"Кризис в энергетике существует? – Существует. Кризис в экономике существует? – Существует. Кризис с финансами и бюджетом существует? Вот вам все ответы. Если мы не увидим конкретного быстрого движения и плана, они будут сменены", – заявил глава фракции "Слуга народа".

Он добавил, что у него нет "четкого, кристаллического" понимания, каким образом шаг за шагом правительство намерено выходить из кризиса, а значит, у других депутатов, которые принимают кадровые решения, такого понимания еще меньше.

"Поэтому я … собирал отдельно каждого министра и говорил: если не будем иметь конкретного пошагового плана, у вас нет будущего как у министров", – сказал Арахамия.

По его словам, оснований для отставки всего правительства сейчас нет.

"Если будут какие-то игрища – "мы своих не сдаем", то пойдут все вместе", – в то же время сказал глава пропрезидентской фракции большинства.

"Если в ближайшее время не получим пошаговый понятный план, который публично доступен: чтобы мы могли через месяц отследить то, что обещали - "1", "2" и "3", а сделали "1", а где тогда "2", "3"? - тогда не будет будущего", – подчеркнул Арахамия.

Как сообщалось, накануне первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук также заявил, что ситуация с кадровыми изменениями в правительстве "назревает", в первую очередь речь идет об экономическом блоке. "Наш экономический блок представлен министром экономики и министром финансов. Думаю, в первую очередь речь идет именно об этих лицах. Опять же, еще раз говорю: будем смотреть. До 15 сентября должна быть внесена Бюджетная резолюция, на основании этого будут делаться выводы", - пояснил вице-спикер.