БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
772 відвідувача онлайн
Новини Корпоративні відносиниінвестиції
133 0
нерухомість (464) приватизація (1199) Укрпошта (708)

"Укрпошта" получила первые 100 миллионов за продажу недвижимости

Новини БізнесЦензор Корпоративні відносини інвестиції

АО "Укрпошта" получило первые 100 млн грн за продажу недвижимости, которая не используется в хозяйственной деятельности.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Почтовый оператор провел 22 успешных аукциона, в которых соревновались 78 участников. Стоимость продажи лотов выросла в 1,7 раза – стартовая стоимость проданных объектов составляла 58 млн грн, а финальная – 100 млн грн.

По данным "Укрпошты", на каждый из лотов было в среднем по 3,5 участника. Больше всего покупателей заинтересовала продажа здания на Военном проезде в Киеве – в этом аукционе зарегистрировалось 12 участников, а начальная цена лота возросла в три раза.

"Сумма по результатам торгов по 22 объектам превысила стартовую на 42 млн грн. Лишь три успешные аукционы принесли 57 млн грн. Среди побед "Укрпошты" - торги за здание рядом с железнодорожным вокзалом во Львове. Но здание это - только в документах, а реально - это остатки фундамента, который мы продали за 18 млн грн. Все полученные средства компания инвестирует в развитие инфраструктуры", - заявил глава компании Игорь Смелянский.

"Укрпошта" отмечает, что среди наиболее успешных лотов продажи недвижимости были: здание во Львове рядом с аэропортом, стоимость которого выросла в 1,7 раза и составила 21,25 млн грн; производственные помещения во Львове возле ж/д вокзала, где стоимость выросла в более 2,2 раза – до 18 млн грн; здание на Военном проезде в Киеве, цена которого увеличилась в более чем три раза и финально составила 18 млн грн.

В общем, почтовый оператор на первом этапе выставил на продажу 30 объектов (177 инвентарных единиц). Их общая стартовая цена в соответствии с независимой оценкой составила 82,6 млн грн. На втором этапе компания выставила на продажу еще 61 объектов, стоимость которых была оценена в 189 млн грн.

"Мы и далее продолжаем избавляться от активов, не приносящих доход и требующих больших средств на содержание: объявляем новые аукционы и выставляем объекты на продажу. Ближайшие торги проведем 3-4 сентября, где лотами будут здания в Броварах, Одессе и в Заливе", - добавил Смелянский.

Как сообщалось, согласно указу президента от 4 ноября 2019 года №837 "О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства" ,к 31 декабря 2020 года Кабинету министров поручено принять необходимые меры по продаже непрофильных активов предприятий инфраструктуры.
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 